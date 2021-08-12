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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري طب نفسي يقدم نصائح للأباء ويكشف مخاطر المقارنات مع الآخرين.. فيديو

الأبناء
الأبناء

قال دكتور هاشم بحري، استشاري الطب النفسي، أن المقارنات التي يقوم بها الأهالي مع أبنائهم، قد يكون لها شقين، وقد يكون إيجابيا إذا تم مقارنته مع الرموز الكبيرة.

 

وأضاف دكتور هاشم بحري، استشاري الطب النفسي، خلال تصريحات لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه في بعض الأحيان تكون المقارنات سلبية، وتساهم في اهتزاز الثقة في النفس بالنسبة للابن أو الابنة.

 

على الأهالي عدم الضغط على أبنائهم

وتابع  دكتور هاشم بحري، إستشاري الطب النفسي، أنه قبل نتيجة الثانوية العامة، يجب على الأهالي عدم الضغط على أبنائهم، لأنهم قد يكونوا أكثر تفوقا في حياتهم والأمر لا يقتصر على كليات القمة فقط.

 

وأشار دكتور هاشم بحري، استشاري الطب النفسي، أن بعض الأشخاص، يتلقون ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، مؤكدا أنه يجب أن ندعمهم وعدم الإنقاص منهم.

 

 

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