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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جلسة نهاية الأسبوع في البورصة المصرية.. فيديو

صدى البلد

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة امس الأربعاء جلسة نهاية الأسبوع  على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية صعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.28% عند 10884 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.15% إلى 2871 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03 % مسجلا 3846 نقطة.

وإضافة رمسيس بلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء ، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول فى البورصة.

البورصة البورصة المصرية اسواق المال المؤشر الرئيسى البورصة المصرية جلسة نهاية الأسبوع

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