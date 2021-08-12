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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيقاف 4 حالات بناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى المحلة

إيقاف 4 حالات إنشاء
إيقاف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة

تمكنت رئاسة مركز ومدينة  المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم  الخميس، بالتنسيق مع الوحدات المحلية القروية، من إيقاف 4 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

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وقال اللواء محمد عبدالوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص،وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 4 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة.

وأشار رئيس المدينة إلي  مصادرة معدات وخامات البناء، لافتا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة العسكرية لتجرى شئونها.

إزالة التعديات أراضي وأملاك الدولة أراضي زراعية قري مركز المحلة إحالة المخالفين للنيابات العسكرية

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