خبيرة: برج الأسد من أطيب الأبراج وكريم جدًا.. فيديو

قالت إيمان خير، خبيرة الأبراج والطاقة، إن برج الأسد من أطيب الأبراج وكريم جدًا، ولكن مشكلته الأساسية تتمثل في غروره، وإحساسه بالنفس بدرجة كبيرة، موضحة أن الكوكب الحاكم لبرج الأسد هو الشمس، ولذلك حضور برج الأسد طاغي.

وتابعت "خير"، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن صاحب برج الأسد يريد أن يكون قائدًا، ولذلك يريد التحكم بصورة أكبر في جميع القرارات، لأنه يريد إظهار قدرته على القياده، أما برج العقرب فهو شخص قيادي بدون أن يظهر ذلك، ولكن الأسد يريد إظهار ذلك بصورة كبيرة.



ولفتت إلى أن برج الأسد شخص لديه جمهور وحضور بدون بذل أي مجهود، وهذا أكثر شيء يُسبب غيرة من قبل برج الأسد، موضحة أن برج الأسد لديه كاريزما، ويكون له طلة لها تأثير كبير.



قالت إيمان خير، خبيرة الأبراج والطاقة، إن وجود برج الأسد في أي مكان يؤدي إلى شعور الجميع بالأمان، ولذلك يقوم المحيطين به بتحميله الكثير من المسؤوليات، موضحة أن برج الأسد حساس جدًا عكس ما يظهر للجميع.

وتابعت "خير"، أن برج الأسد يخفي مشاعره جدًا، ولا يريد أن يظهر ضعفه، بسبب اعتماد الكثير عليه، والتعامل معه على أنه شخص قوي، وهذا الأمر يضغط عليه، ويجعله عصبي ومنفعل، ولكن يعتذر حال الوقوع بالخطأ، ولكن هذا الأمر قاصرا على من يحبه.



وأشارت إلى أن هناك صفات عامة بالأبراج تتمثل في 75% من الصفات المماثلة لجميع أصحاب البرج، و25% من صفات الشخص تتحكم فيها التربية والبيئة.