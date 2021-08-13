مصرع عاملات وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم ببني سويف

مصرع عاملات وإصابة ١١ آخرين في حادث تصادم ببني سويف

لقى عاملان مصرعهما، وأصيب 11 اخرين، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين قريتي جرزا وطهما بمحافظة الجيزة بالطريق الصحراوي الغربي.

وقامت 8 سيارات إسعاف تابعة لمرفق الفيوم بنقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بنى سويف لقربها من مكان الحادث لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

ونقلت سيارات الإسعاف جثتين هامدتين وهما عزت بهلول همام 38 سنة، ومحمد زين 20 سنة وام إيداعهما مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابين وهم أحمد عبد الرحمن محمد 27 سنة مصاب بكسر بالذراع، وأحمد سيد كامل 22 سنة، مصاباً بخدوش بالساق اليمني، ومحمود ادريس 26 سنة مصابا بجروح وكدمات، وأحمد محمد حمزه 17 سنة مصابا بجروح وكسور.

كما أصيب عبد الرحمن قطب عبد الرحمن 27 سنه مصابا بجروح وكسور ، موسى عادل 32 سنة مصابا بجروح،وحسن محمد راشد 20 سنة مصابا بنزيف بالمخ، واسامة محمد جابر 30 سنة مصابا بجروح متفرقه، وحماده محمد عثمان 22 سنة مصابا بجروح وكسور، محمد عادل جابر 16 سنة مصاباً بسجحات بالجسم، والحسن محمد محمد راشد 21 سنة مصاباً كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمصابين.