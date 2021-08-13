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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناميبيا تعلن عن بيع 57 فيلا بمزاد علني ..فيديو

فيل
فيل

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، أعلنت ناميبيا عن بيع ثلث الفيلة البالغ عددها 170 التي طرحتها للبيع بهدف خفض أعداد هذه الحيوانات بسبب الجفاف والمواجهات مع السكّان.

 

وكشفت وزارة البيئة في بيان أنها "نجحت في بيع 57 فيلا من الفيلة الـ 170 التي شكّلت محور عطاءات في  وجنت الحكومة من عملية البيع هذه 5,9 ملايين دولار محلي (400 ألف دولار أمريكي).

 

 بلد شبه قاحل في إفريقيا الجنوبية

 

وتضمّ ناميبيا، وهي بلد شبه قاحل في إفريقيا الجنوبية لا كثافة سكانية كبيرة فيه، حوالي 28 ألف فيل، وفق التقديرات الرسمية.

 

ولجأت الحكومة إلى فكرة بيع هذه الحيوانات الحيّة بعد انتقادها على قتلها للحدّ من أعدادها.


وأكد المتحدث باسم وزارة البيئة روميو مويوندا تدنّي نسبة الشراء إلى ضيق حال الشراة وظروف البيع. وقال في تصريحات لوكالة فرانس برس "هو مزاد ولا بدّ من موازنة الطلب والعرض وما من ضمانات لا للبائع ولا للشاري المحتمل".

 

وزارة البيئة مزاد علني الحكومة حيوانات إفريقيا الجنوبية

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