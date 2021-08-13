للموسم الثاني.. سيد درويش يواصل تألقه على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية

يواصل العرض المسرحي" سيد درويش" تألقه في الموسم الثاني علي التوالي بالإسكندرية علي مسرح محمد عبد الوهاب، الساعة العاشرة مساء، وسط إقبال جماهيري كبير، بعد النجاح الذي حققه أثناء عرضه علي مسرح البالون بالعجوزة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ورئاسة المخرج عادل عبده، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، وذلك ضمن خطة البيت للموسم الصيفي الحالي 2021.

يناقش العرض أهم المحطات الرئيسية في حياة الموسيقار سيد درويش، وهو من إنتاج فرقة أنغام الشباب بإدارة الفنان ماهر عبيد.





البطولة للفنانين "محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، سامي عوض الله (غناء)، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، علاء الحريري، ياسر الرفاعي " وكوكبة أخرى من الفنانين.

ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة ابو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ : د.طارق دياب، مساعدو الإخراج : إيناس الشريف،تامر عثمان، محمد العدل، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب .