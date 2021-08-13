لم تعلم بإجادتي للفرنسية..محمود قابيل يكشف ما قالته سناء جميل بعد ترشيحه للعمل معها

حل الفنان محمود قابيل، ضيفا على برنامج أسرار النجوم، والذى تقدمه الإعلامية إنجي علي.

وأكد الفنان محمود قابيل أنه تعرف على المخرج يوسف شاهين من خلال الفنانة فاتن حمامة، وتجمعوا ثلاثتهم في منطقى العجمي خلال قضاء الإجازة الصيفية.

وأشار محمود قابيل، إلى أن فاتن حمامة كان من المقرر أن تلعب دور البطولة في فيلم “فجر يوم جديد”، إلا أنها اعتذرت؛ بسبب سفرها للخارج، لتلحق بزوجها آنذاك، الفنان عمر الشريف، في أثناء تصويره أي أفلام له.

وأكمل محمود قابيل، انه بعد اعتذار الفنانة فاتن حمامة عن الفيلم؛ تم التعاقد مع الفنانة سناء جميل، والتى قالت ليوسف شاهين عني بعد ترشيحه لي للمشاركة فى العمل باللغة الفرنسية “هو حلو بس عَيَّل”، مؤكدة أنها لم تكن على علم بإجادته للغة الفرنسية.



كان لك معايا



كان فيلم “كان لك معايا” للفنان محمود قابيل قد حصد فى أول المهرجانات التي شارك بها، جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة من مهرجان فاتن حمامة الدولى والمقام فى لندن هذا العام، وتكونت لجنة التحكيم من المنتج المصرى هشام سليمان والمنتج الإيطالي لورنزو كارفيللى والممثل شون كورنين.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي عن قصة حب بين رجل وامرأة، تمنعهما الظروف من الزواج، ويفترقان ثم يلتقيان من جديد بعد وصولها لسن المعاش ويتفقان على الزواج وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة في الأحداث.

فيلم "كان لك معايا" من إنتاج المركز القومي التابع الى وزارة الثقافة، ومن من تأليف روجينا بسالي ويوسف وجيه ، وقد شارك به عدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنانة عائشة بن أحمد .