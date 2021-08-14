محمد محمود: سعيد بنجاح مسلسل نجيب زاهى زركش والعمل مع يحيى الفخراني.. فيديو

قال الفنان محمد محمود إن آخر عمل له مع الفنان يحيى الفخرانى منذ 25 سنة في مسرحية راقصة قطاع عام، لكن لم يصور النسخة التليفزيونية.

وأضاف محمد محمود، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس” عبر فضائية “الحياه”، أن الفنان يحيى الفخراني يلتزم بالإنضباط مع بداية تصوير أي عمل، مشيرا إلى إن استديو مسلسل “نجيب زاهي زركش” تحول إلى صيدلية بسبب أحداث كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية، وكان يتواجد دكتور دائمآ في البلاتوه.

وتابع الفنان محمد محمود، أنني سعيد بنجاح مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه فى موسم رمضان الماضى، وخاصة الدور الذي قدمته.

معظم أعمالي كانت في المسرح

وأشار محمود إلى أن معظم أعمالي كانت في المسرح، مؤكدا أن أول فيلم قدمته كان في فيلم “أمير البحار”، والفضل يعود إلى الفنان محمد هنيدي وفريق العمل