فاشل.. تعليق صادم من أحمد سليمان عن رفض الشناوي الجلوس احتياطيا لشوبير

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات عضو مجلس ادارة الزمالك بشأن نجم الاهلي الشناوي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و قال أحمد سليمان عن رفض الشناوي الجلوس احتياطيا لشوبير: لو الجهاز الفني مش قادر يسيطر يبقى فاشل.

علي الجانب الاخر تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية ، ويلتقي الفريق نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأسالكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل الفارس الأبيض إلى المباراة النهائية؛ بعد تخطي عقبة فريق دريمز الغاني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

فيما صعد نهضة بركان المغربي إلى هذا الدور؛ بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراتي الذهابوالإياب.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يومي 12 و19 مايو 2024، موعدين لإقامة النهائي (ذهاب وعودة) من بطولة كأسالكونفدرالية الإفريقية.