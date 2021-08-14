تعليم بني سويف: 27 لجنة لاستقبال 9 آلاف و812 طالبا اليوم السبت

امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، اليوم ، استلام جميع رؤساء اللجان لمقرات لجان سير الامتحانات للدور الثاني للدبلومات الفنية، حيث تم تجهيز 27 لجنة علي مستوي المحافظة لاستقبال 9 آلاف و812 طالب وطالبة، فى الامتحانات التى تنطلق اليوم السبت.

واكدت يوسف أنها تابعت تسكين رؤساء اللجان في الإستراحات المخصصة لهم وأن هناك أعمال للتطهير والتعقيم على مدار الساعة لجميع اللجان والاستراحات بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات اللازمة للإستراحات، وهناك الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية ومراعاة المسافات الآمنة حفاظًا علي أمن وسلامة الجميع.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور طارق شوقي وزبر التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على مدار الساعة لمتابعة كافة التجهيزات وتوفير كافة الاحتياجات لرؤساء اللجان والمرافقين وتهيئة المناخ للطلاب لأداء الطلاب الامتحانات فى سهولة ويسر.

وأوضحت سهام يوسف، أنه تم الإنتهاء من تجهيز كافة لجان الامتحانات وأن هناك تعقيم بشكل يومي حيث يتواجد مسئول عن التعقيم بكل لجنة وتم توزيع اللجان بواقع 15 لجنة دبلوم صناعى، و4 لجان دبلوم تجاري، و8 لجان دبلوم زراعي