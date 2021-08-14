عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

تعليم بني سويف: 27 لجنة لاستقبال 9 آلاف و812 طالبا اليوم السبت

صدى البلد

أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، اليوم ، استلام جميع رؤساء اللجان لمقرات لجان سير الامتحانات للدور الثاني للدبلومات الفنية، حيث تم تجهيز 27 لجنة علي مستوي المحافظة لاستقبال 9 آلاف و812 طالب وطالبة، فى الامتحانات التى تنطلق اليوم  السبت.

واكدت يوسف أنها تابعت تسكين رؤساء اللجان في الإستراحات المخصصة لهم وأن هناك أعمال للتطهير والتعقيم على مدار الساعة لجميع اللجان والاستراحات بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات اللازمة للإستراحات، وهناك الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية ومراعاة المسافات الآمنة حفاظًا علي أمن وسلامة الجميع.

محافظ بني سويف: استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لإزالة التعديات

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور طارق شوقي وزبر التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على مدار الساعة لمتابعة كافة التجهيزات وتوفير كافة الاحتياجات لرؤساء اللجان والمرافقين وتهيئة المناخ للطلاب لأداء الطلاب الامتحانات فى سهولة ويسر.

وأوضحت سهام يوسف، أنه تم الإنتهاء من تجهيز كافة لجان الامتحانات وأن هناك تعقيم بشكل يومي حيث يتواجد مسئول عن التعقيم بكل لجنة وتم توزيع اللجان بواقع 15 لجنة دبلوم صناعى، و4 لجان دبلوم تجاري، و8 لجان دبلوم زراعي

بني سويف التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم طارق شوقي امتحانات التعليم الفني

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف: استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لإزالة التعديات

ترشيحاتنا

الدوري الممتاز .. موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقناة الناقلة

أسباب كثرة التثاؤب عند الاستغفار .. 30 حقيقة لا تعرفها

وفقا للقانون.. هذا النوع من الموظفين لا يجوز لهم تسجيل حالات الزواج والطلاق

روسيا .. العثور على المروحية المنكوبة في كامتشاتكا وعدد من جثث الضحايا

تعرف على طاقم حكام مباراة الزمالك الإسماعيلي بالدوري الممتاز

رئيس الطب الوقائي: تصنيع لقاح فاكسيرا سينوفاك إنجاز.. وكل اللقاحات آمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

تعليق خالد الغندور على اختيار جهاد جريشة حكما لمبارة الإسماعيلي والزمالك

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

سلطنة عمان.. إعلان مهم حول التعاقد مع معلمين مصريين

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

خبر صادم.. مصطفى خاطر ناعيا مدير مسرح مصر

حارس مرمى بيراميدز يتعرض لحادث سير مروع .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

مساحته 6 أقدام فقط.. أصغر منزل في بريطانيا.. شاهد

نادي الشمس يكرم الجندي بعد تتويجه بـ فضية أولمبياد طوكيو .. شاهد

فيديو

برفقة عدد من الأصدقاء .. عمرو دياب ودينا الشربيني فى الساحل

بعد فراق 20 سنة.. هاني رمزي يتحدث عن صداقته مع داليا البحيري "فيديوجراف"

عمرو دياب وياسمين صبري.. فنانون يقتحمون عالم الموضة

وصية خاصة.. ماذا قالت دلال عبدالعزيز في رسالتها لـ حسن الرداد؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ