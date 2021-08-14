جيانا فاروق.. بطلة مصر في الأولمبياد تحتفل بعقد قرانها

تحتفل اليوم البطلة المصرية جيانا فاروق، بكتب كتابها علي المهندس محمد سامى.

وسطرت جيانا فاروق، اسمها باحرف من نور في تاريخ المشاركات المصرية في الأولمبياد وفي تاريخ لعبة الكاراتية، باعتبارها أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحقق ميدالية في منافسات الكاراتية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .



وحققت لاعبة المنتخب المصري للكاراتيه جيانا فاروق (26 عاما) ميدالية برونزية رابعة لمصر في أولمبياد طوكيو بعد خسارتها في الدور نصف النهائي لوزن 61 كيلوجراما من بطلة الصين.

وشهد مطار القاهرة الدولي،يوم الثلاثاء الماضي احتفالات كبيرة خلال استقبال البعثة الأولمبية العائدة من طوكيو، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، برفقة أيضا بطلة الكاراتيه الأولمبية جيانا فاروق والبطل الأولمبي على الصاوى، وسط تجهيزات واستعدادات خاصة احتفالات بالأعلام المصرية والأغاني الوطنية بعودتهم.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، طائرة البعثة المصرية الأولمبية القادمة من طوكيو، على متن طائرة الاتحاد رقم 563‪ القادمة من أبوظبي على متنها أيضا المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة.

وتواجد في مطار القاهرة، أتوبيس مكشوف لاستقبال أبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي، وسط حضور أسرهم واصدقاءهم الذين تواجدوا وهم يحملون الورود وبانرات التهنئة.