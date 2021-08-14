عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جيانا فاروق.. بطلة مصر في الأولمبياد تحتفل بعقد قرانها

جيانا فاروق
جيانا فاروق

تحتفل اليوم البطلة المصرية جيانا فاروق، بكتب كتابها علي المهندس محمد سامى.

 

وسطرت جيانا فاروق، اسمها باحرف من نور في تاريخ المشاركات المصرية في الأولمبياد وفي تاريخ لعبة الكاراتية، باعتبارها أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحقق ميدالية في منافسات الكاراتية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 .


وحققت لاعبة المنتخب المصري للكاراتيه جيانا فاروق (26 عاما) ميدالية برونزية رابعة لمصر في أولمبياد طوكيو بعد خسارتها في الدور نصف النهائي لوزن 61 كيلوجراما من بطلة الصين.

وشهد مطار القاهرة الدولي،يوم الثلاثاء الماضي احتفالات كبيرة خلال استقبال البعثة الأولمبية العائدة من طوكيو، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، برفقة أيضا بطلة الكاراتيه الأولمبية جيانا فاروق والبطل الأولمبي على الصاوى، وسط تجهيزات واستعدادات خاصة احتفالات بالأعلام المصرية والأغاني الوطنية بعودتهم.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، طائرة البعثة المصرية الأولمبية القادمة من طوكيو، على متن طائرة الاتحاد رقم 563‪ القادمة من أبوظبي على متنها أيضا المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية والمهندس ياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة.

وتواجد في مطار القاهرة، أتوبيس مكشوف لاستقبال أبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي، وسط حضور أسرهم واصدقاءهم الذين تواجدوا وهم يحملون الورود وبانرات التهنئة.

ترشيحاتنا

3 عمال يعتدون جنسيا على شاب من ذوي القدرات الخاصة في العجوزة

أخبار التعليم.. ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 في هذا الموعد.. حتى لا تضر صحتك.. تعليمات لانتظار النتيجة

الدوري الإنجليزي.. فيرنر يقود هجوم تشيلسي أمام كريستال بالاس

هل يجب السجود إذا وقعت عيني على آية سجدة ولم أقرأها؟ الإفتاء تجيب

أخبار الفن.. إصابة ياسمين الخطيب بكورونا.. ولفتة إنسانية من عمرو دياب

بعد سقوط 21 ولاية أفغانية.. CNN: طالبان تعزل كابول خلال 72 ساعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

بعد أيام من زفافها.. إصابة ياسمين الخطيب بفيروس كورونا

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس |تفاصيل

بعد تداول فيديو.. حقيقة حمل حفيد عمر الشريف| صور

اشتعال النيران بسيارة نقل محملة بالدقيق أعلى الطريق الإقليمي بالجيزة

بعد تصريحات السيسي.. عقوبة التلاعب في شقق الإسكان الاجتماعي تصل للحبس

عارية ومضروبة.. العثور على فتاة الغابة مختبئة وسط الأشجار

تصل إلى 34.. الأرصاد تكشف عن انخفاض درجات الحرارة فى هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برعاية تركي آل شيخ.. تامر حسني يشعل حفل جدة سوبر دوم

لمظهر ناعم كالحرير.. شاهد الطريقة الصحيحة لغسل الشعر|فيديو

أثناء تصوير العروسين.. سقوط مصور زفاف في حمام السباحة|فيديو

الأغرب.. رجل يعض ثعبانًا سامًا حتى الموت انتقاما منه

فيديو

ما علاقة سد النهضة؟.. زواحف خطيرة وحشرات تغزو السودان

سعرها 3000 جنيه .. لامبورجيني أغلى دجاجة تصل مصر

ده قراري.. تطورات جديدة في واقعة اعتداء محمد سامى على إيمي سالم

نجم تشيلسي أهداه مصحفا.. هل اعتنق هازارد الإسلام؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: قصة طالبان والدور المرسوم

محمد النجار يكتب: صوم عاشوراء عندنا وعندهم

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ