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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تجميل تعدد مميزات صابونة بينكي

دينا ابو السعود
دينا ابو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن صابون بينكي حقق نجاحا كبيرا بين السيدات، متابعة : أنصح أي سيدة بشرتها دهنية باستخدام صابونة الطمي المغربي.
 

وأضافت دينا أبو السعود، خلال لقائها ببرنامج “طبيب البلد”، على فضائية “صدى البلد”، أن صابونة العسل والشوفان مناسبة لأصحاب البشرة الدهنية، وصابونة للترطيب العميق للبشرة الجافة.


وأكدت أن كريم بينكي ، يستطيع القيام بالتقشير بدون أعراض جانبية نتيجة استخدام مادة الساليسين داخل مكون طبيعي، حيث إنها تزيل الخلايا الميتة وتنقي المسام.

 

وقالت في تصريحات سابقة ، خبيرة تجميل، إن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي، والزنك، ويعمل على التقشير الطبيعي للجلد الميت.


وقالت الدكتورة دينا أبو السعود ، في تصريحات سابقة ،  خبيرة تجميل، إن كريم بينكى يحافظ على نضارة وتفتيح البشرة، موضحة أن السيدات لديها هاجس ورعب من التجاعيد والتقدم فى العمر ويرغبون باستمرار في العناية ببشرتهن وترطيبها.

 

وأضافت دينا أبو السعود أن كريم بينكى، له فوائد عدة فى تفتيح وتوحيد لون البشرة، بالإضافة إلى أنه يعمل على الوقاية من علامات التقدم فى السن.

 

صابون بينكي الدكتورة دينا أبو السعود دينا أبو السعود رنامج “طبيب البلد” اخبار التوك شو

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