وفد جامعة yangzhou الصينية يزور مركز البحوث الزراعية لدراسة التعاون

استقبل الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وفد رفيع المستوي من جامعة يانجو الصينية بجمهورية الصين الشعبية برئاسة jianning Ding رئيس جامعة يانجو الصينية والوفد المرافق لبحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالات الزراعية.

ومن جانبه قال رئيس المركز ان هذة الزيارة تعد خطوة هامة في مجال التعاون بين مصر والصين في مجال البحوث الزراعية والتمهيد.لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين وقال عبد العظيم ان هدف تلك الزيارة التعرف علي إمكانيات البحثية لمركز البحوث الزراعية وفتح افاق جديدة للتعاون المستقبلي في مجال البحوث التطبيقية وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانب المصري والصيني في مختلف المجالات الزراعية.

وفي بداية اللقاء قدم الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية عرض تقديمي عن دور مركز البحوث الزراعية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة لمصر وتحقيق الأمن الغذائي المصري والصادرات الزراعية.

واضاف رئيس المركز انه خلال اللقاء تم مناقشة آفاق التعاون والتعريف بالبرامج البحثية التطبيقية والتقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة بمصر وبحث سبل الاستفادة من التجارب الصينية في هذا المجال.

كما ناقش اللقاء أيضا انشاء معمل مشترك بين البلدين سيكون منصة للباحثين من الجانبين والعمل علي تنفيذ مشاريع بحثية مبتكرة مما يساهم في تطوير تقنيات جديدة تعزز من التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي المصري كما يساهم ذلك في تعزيز الشراكات الدولية.

وتعد هذة الزيارة استمرارا للتعاون بين مصر والصين في مجال البحوث الزراعية وبحث آفاق التعاون المستقبلي في مجال البحوث التطبيقية وفي ختام الزيارة اشاد الوفد بالزيارة وامكانات مركز البحوث الزراعية العلمية والبشرية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتعزيز ونقل المعرفة وتبادل الخبرات بين مصر والدول واشار عبد العظيم الي دور المركز في استنباط أصناف وهجن جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والانتاجية للمحاصيل الاستراتيجية المختلفة وقادرة علي التكيف مع التغيرات المناخية وتحمل الملوحة وارتفاع درجات الحرارة.

معهد بحوث المحاصيل الحقلية



حضر اللقاء الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للانتاج والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية