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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: الأعلى للإعلام يتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة "بيع الهواء"

النائبة ثريا البدوي ، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب
النائبة ثريا البدوي ، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قالت النائبة ثريا البدوي ، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب ، أن سبق وأن تم طرح قضية بيع الهواء وظهور غير المختصين على القنوات الفضائية أمام لجنة الإعلام بمجلس النواب مع المهندس خالد عبد العزيز ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقال أن الموضوع مقنن وأنها يحاولوا بقدر الإمكان يقننوه خاصة فيما يتعلق بالمضامين المرتبطة بما يضر بصحة المواطن ، وكل ذلك يتم تقنينه بالتعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين.

وأشارت البدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على مستوى المحتوى وعلى مستوى بيع الهواء يتخذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود شكاوى أو إذا كانت لجنة الرد التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقدم دليل على أن هذا المحتوى يخدش الحياء أو يضر بصحة المواطن أو يهدد الأمن القومي أو الإجتماعي أو الثقافي ، ومن الناحية الآخرى نقابة الإعلاميين تقوم بوقف مقدم المحتوى عن البث.

وكان قد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الموافقة على توصية لجنة الشكاوى، بمراجعة جميع عقود الإنتاج المشترك السارية التي تكون إحدى القنوات الخاصة طرفًا فيها، وإيقاف البرامج المخالفة فورًا، وذلك على خلفية ما تلقاه المجلس من شكوى ضد قناة "الشمس" من نجلاء الراوي مقدمة برنامج "مختلفة".

يأتي القرار في إطار إجراءات المجلس لوقف ظاهرة "بيع الهواء" بعد ورود عدد من الشكاوى، ومتابعة مدى التزام المؤسسات الإعلامية بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، وبما يكفل حماية واستقرار الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، ويعزز مبادئ الشفافية والالتزام المهني، ويسهم في الحفاظ على المستوى المهني لمقدمي البرامج، ويرسخ الممارسات الإعلامية الرشيدة لضمان محتوى إعلامي أكثر انضباطًا وعدالة يصون ثقة الجمهور.

وأكد المجلس أن عملية المراجعة تأتي في إطار اختصاصاته المقررة وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وتستهدف الوقوف على مدى توافق هذه العقود مع الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حال رصد أي مخالفات، بما يسهم في تنظيم مجال الإنتاج الإعلامي.

النائبة ثريا البدوي رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب قضية بيع الهواء غير المختصين القنوات الفضائية

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