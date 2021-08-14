الأولى بالثانوية الأزهرية أدبي: كانت أمنيتي من أول السنة..سجدت لله شكرا أول ما عرفت الخبر

سادت حالة من الفرحة لدى الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود، الحاصلة على المركز الأول "القسم الأدبي" بمجموع 624 بنسبة 99.05% على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية، بمحافظة أسيوط، بعد تلقيها اتصالًا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتهنئتها بحصولها على المركز الأول.



وأضافت:" بابا كان بره البيت وأول ما رجع اخبرني باتصال شيخ الأزهر واخبره بحصولي على المركز الأول؛ مشيرة إلى الفرحه التى غمرتها وسجودها لله شكرًا".



وأوضحت أنها كانت تجتهد في المذاكرة للحصول المركز الأول كمثل شقيقتها في العام الماضية؛ مشيرة إلى أنه على الرغم من صعوبة الثانوية الأزهرية ولكنها فخورة بكونها من أبناء الأزهر الشريف".



وقال يوسف كامل محمود، والد الطالبة نجلاء، إنه تلقى اتصلًا من مكتب فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يخبره بحصول ابنته على المركز الأول في القسم الأول بمعهد فتيات أبو خرص؛ مشيرًا إلى الفرحه التى غمرته عقب سماع صوت الأمام؛ قائلًا:" مفاجأة وشرف له".



وأضاف أن الأمام تحدث معه عبر الهاتف التليفون قائلًا:" ألف مبروك بنتك طلعت الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية ونحن سعداء لها ونتمنى لها مزيدا من التوفيق والشكر لوالديها؛ مشيرًا إلى تأكيد الامام الأكبر علي تكريم ابنته شخصيًا في احتفاليه يجرى تنظيمها".



وأشار إلى أنه تعامل مع ابنته خلال أيام الامتحانات بتوفير الجهد والوقت والهدوء للمذاكرة وكانت تذاكر في حدود 15 ساعة مشيرًا إلى أنه يعمل معلم خبير بالمرحلة الاعدادية ووالدتها معلمة قرآن في المرحلة الابتدائي".