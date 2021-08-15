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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس مسجل لحيازته فرد خرطوش وطلقات ومواد مخدرة بالنزهة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة فرد خرطوش وكمية من الحشيش وزنت 1.500 كيلو جرام، قبل ترويجها على عملائه بمنطقة النزهة.

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كلفت جهات التحقيق بارسال عينة من المضبوطات الى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، لفحص خواص المخدر واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

 

كما كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

 

كانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط  أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً إحدى السيارات، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫500 كيلو جرام – مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

 

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر والإتجار فى المواد المخدرة .

 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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