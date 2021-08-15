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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو من مواليد 15 أغسطس .. اعرف نصيحة الأبراج لك

الأبراج
الأبراج

مولودة اليوم من برج الأسد، صاحبة ضحكة عالية وابتسامة مشرقة. تحب الحياة والمرح واللعب كما تحب لفت انتباه المحيطين اليها وتنجح في تحقيق ذلك . ذكية، قوية الشخصية، صريحة في آرائها ومواقفها، مبدعة ولديها حس فكاهي. لكن، اذا غضبت لن تتردد في الإفصاح عن غضبها وإظهار الوجه الآخر لها.قد تستخدم قوة شخصيتها بطريقة مبالغ فيها بسبب ثقتها الزائدة بنفسها مما يجعلها في نظر البعض متغطرسة ومغرورة .
 

فالمرأة الأسد، عاطفية لأقصى الدرجات، إلاّ أنها سرعان ما تنقلب الى عكس ذلك مجرد وقوع زوجها في هفوة، إنها تعترف بإحساسها المرهف، وكثيرًا ما تنبه الآخرين من الوقوع في سوء المعاملة معها، هي في ذلك كاللبؤة التي تشحذ مخالبها بشكل يومي منتظرة الساعة المناسبة لتنقض على فريستها.
 

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علم الأرقام 

 

موهوب فى التعامل مع الجمهور
وتقول خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 15 أغسطس فإن ذلك يعنى أن لديك موهبة كبيرة فى التعامل مع الجمهور وفى العلاقات العامة، وتهتم بالصالح العام وتحب الحياة لكن انتبه قد تميل للتشدد أحيانا.

 

نصيحة الأبراج 

تقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 15 أغسطس تقول له فيها، إن هذا العام مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع، وهى مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شىء قبل الإقدام عليه
 

توقعات برج الاسد خلال الأسبوع

 

برج الاسد:

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:
لن يحمل هذا الاسبوع السلام المنشود قد تتعرض لبعض المصاعب والمشاكل التي تتفاقم وتواجه اعداء متخفين وربما بعض التراجع الصحي ان وجود  القمر برج القوس لا يسهل عليك الامور بل يجعلك متسرعا في ردات فعلك ومستنفرا وميالا اللا التطرف والمبالغات وتصطدم ببعض الحواجز المفاجئة وتأخر المواعيد،ما يسمم الاجواء او يهدد بأزمة في حياتك المهنية تطرأ امور غير متوقعة وتتراكم الصعوبات احذرك ان التحدي والاستفزاز لا يسويان الاوضاع .

حظك هذا الاسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي: 
التباس و انقباض عاطفي كما في الشؤون المهنية كذلك في الأوضاع العاطفية تناقضات وارباكات وجود الزهرة في برجك يجعلك مزاجيا ويولد بعض الاحتكاكات او يثير بعض المشاكل الماضية تشكو من بلبلة وانكماش وحيرة على الصعيدين الشخصي والعاطفي ، فتصبح اكثر ميلا الى توجيه الانتقادات والملاحظات التي قد تجرح الاخر او تبعده عنك.

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