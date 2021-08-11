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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 11-8-2020 اكتشف ما يخبئه برجك

ابراج
ابراج

يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج  عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء   الموافق 11-8-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا وصحيا: يتسم يومك بالحركة والنشاط والقدرة على الإنجاز
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تكون متحفظا في كلامك وتصرفاتك كي لا تجرح من حولك.
 

برج الثور

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط فأنت شخص لديك إصرارا، وتنتظرك الفترة المقبلة فرصة لقاء شخص يسعدك لقاءه ذلك وتبدو خلال الفترة المقبلة أكثر نشاطا وحيوية.

 عاطفيا: تعيش حالة حب ويعد قلبك مملوء بالمشاعر الرومانسية.

برج الجوزاء

مهنيا واجتماعيا: قد تحاصرك ضغوط وعدم توافق مع البعض، وعليك بالصبر.
عاطفيا وعائليا: حاول أن تجد لقاءات  مشتركة تجمعك بمن تحب وببعض الأقارب.

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برج السرطان

مهنيا .. ستواجهك بعض الصعاب عليك أن تحترس من الناحية المهنية والاقتصادية والمالية.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالحذر والتكتم في إدارتك لعلاقاتك ولشئونك الشخصية.

برج الأسد

عاطفيا: برجك يعدك بيوم رائع ومزاجك الحلو يخلب قلوب من حولك.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يعمل لصالحك ويساعدك أن تفتن الآخرين بأفكارك.

برج العذراء

مهنيا وصحيا: من المناسب اليوم أن تكون أكثر عناية بصحتك وسلامتك وعليك بتنظيم جهودك.
اجتماعيا وعاطفيا: تميل للعزلة وللتأمل وينفعك عدم إعلان أفكارك وأخبارك.

برج الميزان

مهنيا وصحيا: القمر الجديد داعم ويمنحك حماسا وطاقة ونشاطا.
اجتماعيا وعاطفيا: الأصدقاء والأحباب يمثلون لك اليوم سببا أساسيا للسعادة.. فلا ترفض دعوتهم.

برج العقرب

مهنيا واجتماعيا: اعليك أن تتمسك بمبادئك ولا تدع المستجدات تشوشك.. اهتم أيضا باعتماد الدقة في عملك ولا تستسلم لليأس.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تدرس جيدا الآراء والاقتراحات كي تتخذ قرارات سليمة.

برج القوس

مهنيا واجتماعيا:  سيكون لك بعد المغامرة وقد يدفعك ذلك للتخطيط للقيام بسفر أو رحلة.
عاطفيا: رغم الضغوط.. الوقت مناسب لعقد لقاءات عاطفية أو لتحقيق تفاهم أو مصالحة مع من تحب.

برج الجدي

اجتماعيا وعاطفيا: من المهم اليوم أن تتحرك وتتكلم بحذر وأن تتأنى في إعطاء وعود أو رد.
مهنيا وماليا: عليك أن تتمهل في خطواتك المهنية وفي شئونك المالية.323

برج الدلو

مهنيا واجتماعيا: لا تستسلم للعصبية.. كن يقظا ولا تتورط في أقوال يصعب التراجع عنها.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا اتخذ مسافة كافية تفصلك عن المشاحنات مع شريك حياتك
 

برج الحوت

مهنيا .. اليوم ستجد فرصة لتنظيم جهودك وتوجيهها بشكل أفضل 

عاطفيا  .. من المهم ألا تعلن خططك وأخبارك إذا أردت أن تحافظ على علاقتك بمن تحب

برج برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد برج العذراء

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