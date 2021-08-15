أحمد زاهر: بنتي ملك عندها ميزة فنية مش موجودة عند كل الممثلين

أبدى الفنان أحمد زاهر، رأيه فى ابنته الفنانة ملك، التى شاركت فى عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد زاهر خلال مداخلة مع برنامج “واحد من الناس” المذاع عبر قناة “الحياة”: "شهادتي في ملك مجروحة هي مفرحانى، وواخده منى كيفية معايشة الشخصية التي تقدمها واستحضارها للحالة أكتر من ليلى، ودى ميزة مش عند كل الممثلين الصراحة".

وتابع: "ليلى وملك كل واحدة مميزة فى حاجة".

وأبدى الفنان ماجد الكدوانى، رأيه فى نجله “يوسف ماجد الكدوانى” الذى شارك فى مسلسل الأختيار 2 الموسم الرمضانى الماضى.

وقال الكدوانى: "شهادتى فى يوسف مجروحة، واتفقت أنا وهو من زمان، على أن مفيش إنسان هينجح فى حاجة إلا بعد دراستها وأن يكون محب لها".

وتابع ماجد الكدوانى: "يوسف درس الفن لمدة 5 سنوات فى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف ماجد الكدوانى: "الفن مهنة شريفة ومش أي حد يقدمه، لازم يكون موهوب ويقدم من خلالها رسالة هادفة.