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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عادة جديدة تحمي من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

عادة تطيل العمر
عادة تطيل العمر

كشف باحثون عن وجود ارتباطًا بين اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وزيادة متوسط ​​العمر المتوقع، ومع ذلك هناك أيضًا عادات نمط الحياة التي يمكن أن تؤثر على متوسط ​​العمر المتوقع الخاص بك والتي لا تقع ضمن هذه الفئات. 

يمكن أن تقلل ممارسة الرياضة بانتظام وتناول الطعام بشكل جيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة ، مثل أمراض القلب ، التي تودي بحياة الملايين كل عام، ومع ذلك هناك عادات أخرى في نمط الحياة وتشير الأبحاث إلى أنه لا ينبغي التغاضي عنها.

تقدم أبحاث PLOS Medicine المنشورة في المجلة حجة قوية لتعزيز العلاقات الاجتماعية.

تم ربط نوعية وكمية العلاقات الاجتماعية للأفراد بالصحة العقلية ولكن أيضًا بكل من الأمراض المزمنة والوفيات.

لتقييم تأثير العلاقات الاجتماعية لها بقاء واحد ، أجرى الباحثون مراجعة تحليلية تلوية.

ينتقل التحليل التلوي من خلال الأدبيات الحالية حول موضوع معين للوصول إلى استنتاج أكثر شمولاً.

على وجه التحديد، سعى الباحثون إلى تحديد مدى تأثير العلاقات الاجتماعية على خطر الوفاة ، وما هي جوانب العلاقات الاجتماعية الأكثر تنبؤية ، والعوامل التي قد تخفف من المخاطر.

تم استخلاص البيانات حول العديد من خصائص المشاركين ، بما في ذلك سبب الوفاة ، والحالة الصحية الأولية ، والظروف الصحية الموجودة مسبقًا ، بالإضافة إلى خصائص الدراسة ، بما في ذلك طول المتابعة ونوع تقييم العلاقات الاجتماعية.

ظلت هذه النتيجة متسقة عبر العمر والجنس والحالة الصحية الأولية وسبب الوفاة وفترة المتابعة.

العثور على اختلافات كبيرة عبر نوع الديناميكية الاجتماعية التي تم تقييمها.

على سبيل المثال، كان الارتباط أقوى بالنسبة للتدابير المعقدة للاندماج الاجتماعي.

في المقابل، كانت النتائج أسوأ بالنسبة لأولئك الذين يعيشون بمفردهم. 

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عادة جديدة تطيل العمر 50 ٪ 

على الرغم من صعوبة قياس العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة على وجه التحديد ، إلا أن هناك أدلة قوية على أن العديد من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر معزولون اجتماعيًا أو معزولون بطرق تعرض صحتهم للخطر.

تستشهد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بعدد من الدراسات التي وجدت أن العزلة الاجتماعية تربط بين نتائج صحية سيئة.

في إحدى الدراسات، زادت العزلة الاجتماعية بشكل كبير من خطر تعرض الشخص للوفاة المبكرة من جميع الأسباب ، وهو خطر قد ينافس مخاطر التدخين والسمنة وقلة النشاط البدني.

وفي حالة أخرى، ارتبطت العزلة الاجتماعية بحوالي 50٪ زيادة في خطر الإصابة بالخرف .

علاوة على ذلك، ارتبط ضعف العلاقات الاجتماعية (التي تتميز بالعزلة الاجتماعية أو الوحدة) بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 29 بالمائة وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 32 بالمائة.

تشير أدلة أخرى إلى أن الشعور بالوحدة يرتبط بارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق والانتحار.

علاوة على ذلك، ارتبط الشعور بالوحدة بين مرضى قصور القلب بزيادة خطر الوفاة بنحو أربعة أضعاف، وزيادة خطر دخول المستشفى بنسبة 68 في المائة ، وزيادة خطر زيارات قسم الطوارئ بنسبة 57 في المائة في دراسة واحدة.

"يمكن لطبيبك تقييم خطر إصابتك بالوحدة والعزلة الاجتماعية وتوصيلك بموارد المجتمع للحصول على المساعدة ، إذا لزم الأمر ،" يلاحظ مركز السيطرة على الأمراض.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس. 

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