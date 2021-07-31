إكتشاف أعراض جديدة مبكرة لفيروس كورونا تختلف حسب العمر والجنس

تسير حالات فيروس كورونا في الاتجاه الصحيح في المملكة المتحدة ، لكن هذا لا ينبغي أن يدعو إلى الرضا عن النفس، لا يزال العزل الذاتي عند اكتشاف علامات التحذير مفتاحًا لترويض الفيروس، تسلط الأبحاث المنشورة اليوم الضوء على الأعراض المبكرة الجديدة لـ COVID-19، وهي تختلف حسب العمر والجنس.

تحليل يكشف أعراض جديدة لفيروس كورونا

حلل الباحثون في King's College London البيانات من تطبيق ZOE COVID Study في الفترة من 20 أبريل إلى 15 أكتوبر 2020.

يعد تطبيق ZOE COVID Study موطنًا لأكثر من أربعة ملايين مستخدم سجلوا أعراضهم طوال فترة الوباء.

جميع المساهمين في التطبيق مدعوون لطلب اختبار PCR عبر بوابة NHS بمجرد الإبلاغ عن أي أعراض جديدة.

قام الباحثون يجمع العلامات المبكرة لعدوى COVID-19 واكتشفوا بنجاح 80 بالمائة من الحالات عند تدريبهم في الأيام الثلاثة الأولى من الأعراض المبلغ عنها ذاتيًا.

تضمنت أوضح الأعراض للكشف المبكر عن COVID-19 بشكل عام فقدان الرائحة وألم الصدر والسعال المستمر وآلام البطن والبثور على القدمين ووجع العين وآلام العضلات غير العادية.

اختلفت الأعراض المبكرة حسب العمر والجنس

بالنسبة للمجموعات الأكبر سنًا ، لم يكن فقدان حاسة الشم أي علامة مبكرة ، في حين أن الأعراض المبكرة الأخرى مثل الإسهال كانت أساسية.



فى حين أن الحمى من الأعراض المعروفة للمرض ، إلا أنها لم تكن سمة مبكرة للمرض في أي فئة عمرية.

كان الرجال أكثر عرضة للإبلاغ عن ضيق في التنفس والتعب والقشعريرة والحمى ، في حين كانت النساء أكثر عرضة للإبلاغ عن فقدان حاسة الشم وألم في الصدر وسعال مستمر.

قالت الدكتورة كلير ستيفز ، كبيرة العلماء في ZOE COVID Study والقارئ في King's College London: "من المهم أن يعرف الناس أن الأعراض المبكرة واسعة النطاق، يمكن تحديث إرشادات الاختبار لتمكين التقاط الحالات في وقت مبكر ، لا سيما في مواجهة المتغيرات الجديدة القابلة للانتقال بشكل كبير.

"يمكن أن يشمل ذلك استخدام اختبارات التدفق الجانبي المتاحة على نطاق واسع للأشخاص الذين يعانون من أي من هذه الأعراض غير الأساسية."



وأضاف البروفيسور تيم سبيكتور ، المؤسس العلمي المشارك لـ ZOE وأستاذ علم الأوبئة في King's College London: “تواصل ZOE توجيه رسالة الصحة العامة بأن هناك أكثر من ثلاثة أعراض لـ COVID.

"تُظهر بياناتنا أن الأعراض أكثر اعتدالًا ويمكن مقارنتها بأعراض الزكام السيئ ، مع سيلان الأنف والصداع والتهاب الحلق من بين الأعراض الرئيسية لجميع الفئات.

"يبدو من غير المحتمل أن تقوم الحكومة بتغيير القائمة الرسمية في أي وقت قريب ، لذلك ندعو الناس لنشر الخبر، إذا شعرت أنت أو أي شخص في أسرتك بالمرض ، قم بإجراء اختبار التدفق الجانبي وإذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية ، فقم بالتأكيد مع اختبار PCR.

"الأمر بسيط ، إذا شعرت بالمرض ، قم بإجراء اختبار."





قال الدكتور ليان دوس سانتوس كاناس ، المؤلف الأول من كلية الهندسة الطبية الحيوية وعلوم التصوير في كينجز كوليدج لندن: "حاليًا ، في المملكة المتحدة ، يتم استخدام عدد قليل فقط من الأعراض للتوصية بالعزل الذاتي وإجراء مزيد من الاختبارات، باستخدام عدد أكبر من الأعراض وبعد بضعة أيام فقط من المرض ، باستخدام الذكاء الاصطناعي ، يمكننا اكتشاف الحالات الإيجابية لـ COVID-19 بشكل أفضل.

"نأمل أن يتم استخدام مثل هذه الطريقة لتشجيع المزيد من الأشخاص على إجراء الاختبار في أقرب وقت ممكن لتقليل مخاطر الانتشار."

أخذ اللقاح

لتقليل شدة أعراض الفيروس التاجي ، يجب أن تحصل على التطعيم.

يمكنك الحصول على لقاح COVID-19 إذا كان عمرك 18 عامًا أو أكثر.

يمكنك حجز مواعيد في مركز تطعيم

مصدر المعلومات موقع إكسبريس.