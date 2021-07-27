الكشف عن عَرَض جديد لكورونا يستمر بعد التعافي

كشفت دراسة حديثة، عن عَرَض آخر طويل الأمد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت الدراسة إن الأعصاب وتراكم الخلايا المناعية في القرنية؛ قد يكون أحد أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" طويلة الأمد.

وأفادت الدراسة- وفق ما نقلته "الحرة"- بأن أعراض الصداع والتعب وفقدان التذوق أو الشم والاضطرابات العصبية وغيرها، غالبا ما لا يتم تحديدها من خارج جسم الإنسان، أما العرض الجديد المحتمل فيمكن تحديده بواسطة نظر الطبيب إلى العين.

واستخدم الباحثون تقنية ليزر، تسمى المجهر متحد البؤر القرنية (CCM) والتي تستخدم لمعرفة تشوهات القرنية المرتبطة بأمراض مثل تلف الأعصاب الناتج عن مرض السكري والتصلب المتعدد.

وفي الدراسة المشار إليها، رصد العلماء وجود تلف في أعصاب القرنية وزيادة في الخلايا التغصنية (وهي إحدى أنواع الخلايا المناعية) في 40 شخصا أصيبوا من قبل بالمرض، وقارنوا النتائج بـ30 شخصا لم يتعرضوا للمرض.

وأشارت النتائج إلى حدوث تلف في الألياف العصبية في القرنية أو فقدانها، إلى جانب وجود عدد أكبر من الخلايا التغصنية لدى هؤلاء مقارنة بالأشخاص الأصحاء، لدى الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

ووجد الباحثون نتائج مماثلة بالنسبة لتلف أعصاب القرنية بالنسبة لمن أصيبوا بأعراض عصبية بعد الإصابة بالمرض أو من لم يتعرضوا لهذه الأعراض العصبية.