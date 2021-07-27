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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيشان يعلن تعافي والدته من فيروس كورونا

نيشان ووالدته
نيشان ووالدته

أعلن الإعلامي اللبناني  نيشان، عن  تعافي والدته تماما  من فيروس كورونا المستجد، وخروجها من المستشفي بعد أسبوع من تواجدها في المستشفي لتلقي العلاج 

 

ونشر نيشان، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة له  مع والدته من المستشفى وعلق  عليها : “أُمّي غَلَبَت كورونا اليوم!.. بَعدَ مُعاناة لِأيّامٍ سَبْعَة في المَشفى، اليوم عادت أُمّي إلى البيت، وَأنارَتْ العَتمَة، لا شيء آخَر يهُمّ، الحمد لله حتّى يبلغ الحمد مُنتهاه".

 

وتابع نيشان: "الشّكر للممرّضين والممرّضات، والطّبيبات والأطبّاء وجميع العاملين في مستشفى الجعيتاوي لبنان، الشّكر للدكتور روي نسناس، والدكتور جوزيف الياس على الرعاية، والاهتمام بأمّي وجميع المرضى، الحمد لله".

 

ونشر نيشان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له.

 

و ظهر نيشان فى الصورة برفقة الفنان جورج وسوف، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وعلقوا كالتالى:"وحشتنا يا جورج"، وأضاف آخر "أجمل إتنين".

 

وقال نيشان خلال لقائه بأحد البرامج اللبنانية: "كنت بين أمرين، إما أن أترك البرنامج وهى أولى حلقات برنامجى الأول أو أن أكمله دون أن يشعر أحد بما أصابنى من مكروه. 

 

وأضاف "نيشان": قررت أن أكمل البرنامج بعد معرفتى بخبر وفاة والدى؛ لأحقق له أمنيته، وهى أن يرانى مذيعًا لأول مرة.

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أحدث ظهور لجورج وسوف برفقة نيشان..شاهد

فناشتقت للأيام القديمة.. إليسا تشارك متابعيها بفيديو من برنامج نيشان

 

نشرت الفنانة إليسا فيديو عبر حسابها الرسمى إنستجرام من احدى لقائتها التلفزيونية.

 

وتظهر من خلال استضافتها مع الإعلامي نيشان وكتبت معلقة " اشتقت لأيامى القديمة"

 

من جهة أخرى، حققت أغنية "صاحبة رأي" لإليسا، 13 مليونا مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات،على موقع "يوتيوب".

 

تقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه.. أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

 

أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع موسيقي: هادي شرارة، هندسة صوت وميكس: ايلي برب

نيشان فيروس كورونا المستجد تعافي والدته أ م ي غ ل ب ت كورونا اليوم جورج وسوف

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