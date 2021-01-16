يطيل العمر ويحمي من الأمراض.. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب الذهبي الساخن

كشفت دراسة جديدة، عن مشروب ذهبي يساعد على إطالة العمر والوقاية من الأمراض مثل تليف الكبد، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.





وتشير الأبحاث إلى أن متوسط ​​العمر المتوقع يمكن أن يعزى إلى الأكل الصحي، ويجب أن يتكون النظام الغذائي الصحي والمتوازن من 5 حصص على الأقل من مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات كل يوم.





كما يوصى بشدة ، بممارسة التمارين الرياضية الكافية ، والمقدار الموصى به هو 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع، ومع الأيام الشتوية، تأتي الحاجة إلى مشروب دافئ لتدفئتنا من الداخل ، ووفقًا للدراسات، فإن شرب لاتيه الكركم يمكن أن يساعد في زيادة طول العمر أيضًا.





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وأشارت العديد من الدراسات إلى أن لاتيه الكركم له فوائد عديدة مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان.





وفقا للدراسة، فإن سكان أوكيناوا يشربون كميات وفيرة من المشروبات الساخنة، ويمكن أن تشير إلى أن عادتهم في الشرب يمكن أن تؤثر على طول عمرهم.





ووفقا لموقع "express"، من المعروف أن الكركم والكركمين يساعدان في الحد من مضاعفات القلب والأوعية الدموية والوقاية من السرطان وعلاجه والمساعدة في الوقاية من مرض السكري من النوع 2.





وفي دراسة أجريت مع المعاهد الوطنية للصحة في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب ، تم فحص مستخلص الكركم ومركباته الفعالة، الكركمين، وكيف يمكن أن يساعد في تلف الكبد.





افترضنا أن مستخلص الكركم والكركمين يحميان الكبد عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي ، ومنع بيروكسيد الدهون." وأشارت الدراسة إلى أن: "الكركمين ، أحد المكونات النشطة الرئيسية للكركم ، تم الإبلاغ عنه سابقًا أنه يخفف من تلف الكبد... لقد



