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مرأة

مواد قاتلة في الوجبات السريعة.. إليك التفاصيل

السبت 16/يناير/2021 - 07:27 م
مواد قاتلة فى الوجبات
مواد قاتلة فى الوجبات السريعة .. إليك التفاصيل
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اسماء محمد
تسبب الوجبات السريعة العديد من الأضرار الصحية للإنسان من بينها السمنة وسوء الهضم وليس هذا فحسب بل قد تصل إلى حد الأمراض المزمنة .

شرح  موقع " سكاي نيوز " المزيد من التفاصيل حول اضرار الوجبات السريعة على الانسان ومن بينها الاصابة بأمراض القلب ، لأن الوجبة السريعة تكون مشبعة بالدهون، وفي حال بدأت يومك، فإنك ستكون قد أخذت الحد المطلوب من الدهون أو تجاوزته منذ الصباح، في حين أنك ما زلت في بداية اليوم وستتناول المزيد من الطعام خلاله.

هذا بالاضافة الى أن الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة بشكل متكرر ومستمر يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالضغط المرتفع وامراض الشرايين هذا الى جانب الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، والسبب في هذا يرجع إلى أن الجسم الذي يتناول وجبة سريعة غنية بالكربوهيدرات البسيطة، سرعان ما يفرز هرمون الأنسولين من أجل خفض مستوى السكر، وهو ما يؤدي إلى رفع الأنسولين نفسه.

ويستطيع جسم الإنسان أن يتعامل مع هذا الارتفاع المفاجئ للأنسولين بين الفترة والأخرى، لكن تكراره بشكل يومي يسبب مقاومة الأنسولين والنوع الثاني من السكري.

والمثير في الأمر أن المضار لا تقتصر على الاضطرابات العضوية المعروفة، لأن تناول وجبة سريعة، بشكل يومي، يشكل خطرا محدقا على الخصوبة، من جراء وجود نسبة عالية من مادة الفثالات الكيميائية الموجودة في بعض أصناف الوجبات الجاهزة والسريعة مثل البرجر.

ومما لا شك فيه، أن الشخص الذي يتناول وجبة سريعة في كل يوم سيزداد وزنه لا محالة، لأنه من السهل جدا أن يتجاوز عدد السعرات الحرارية في وجبة واحدة حاجز الألف، في حين أن جسم الإنسان البالغ يحتاج خلال اليوم بأكمله عدد سعرات حرارية تتراوح بين الـ 2000 و2500 خلال اليوم بأكمله.

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