ننشر أسماء العشرة الأوائل بالقسم العلمي والأدبي بالأزهر في سيناء

أعلنت منطقة الأزهر بشمال سيناء أسماء العشرة الأوائل بالقسم العملي والأدبي علي مستوي مراكز المحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١م.، حيث جاءت العشرة الآوائل على مستوى المنطقة الآزهرية بمحافظة شمال سيناء كالتالى:



أسماء الأوائل بالقسم العلمي

وهم محمد جمال عبد العاطى عبد الرحمن على،من العريش، بنسبة 98.46% وترتيبه الآول، والثانى، عائشة أبراهيم على على بدير من حى الريسة بالعريش بنسبة 97.08%، والثالث ضحى رسمى محمود أبو المى من قرية رابعة بنسبة 96.46% والرابع يوسف ناصر عبد الفتاح الدسوقى جبر من وسط العريش بنسبة96.15%، والخامس أحمد عبد الفتاح أحمد الكريمة من العريش بنسبة 95.85%.

أوائل الأدبي

كما تم إعلان أسماء الخمسة الآوائل من القسم الآدبى كالتالى:



الاول على القسم الآدبى فتاة من حى الريسة بالعريش ودعاء هلال محمد محمود أحمد من حى الريسة بالعريش بنسبة 88.10%، وداد هانى محمد محمود أسماعيل من حى الريسة بالعريش بنسبة 87.46% والثالث محمد فتحى أحمد حسين محمد من بئر العبد بنسبة 86.98% والرابع أسماء منصور أبراهيم أبراهيم من قرية رابعة ، بنسبة 86.83% والخامس، سلسبيل أكرم محمد سلامة حماد من بئر العبد بنسبة 86.67%.