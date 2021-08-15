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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء العشرة الأوائل بالقسم العلمي والأدبي بالأزهر في سيناء

احتفال الأزهر في
احتفال الأزهر في سيناء بتكريم الاواءل

أعلنت منطقة  الأزهر بشمال سيناء  أسماء العشرة الأوائل بالقسم العملي والأدبي علي مستوي مراكز المحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١م.، حيث جاءت العشرة الآوائل على مستوى المنطقة الآزهرية بمحافظة شمال سيناء كالتالى: 


أسماء الأوائل بالقسم العلمي

وهم محمد جمال عبد العاطى عبد الرحمن على،من العريش،  بنسبة 98.46% وترتيبه الآول، والثانى، عائشة أبراهيم على على بدير من حى الريسة بالعريش بنسبة 97.08%، والثالث ضحى رسمى محمود أبو المى من قرية رابعة بنسبة 96.46% والرابع  يوسف ناصر عبد الفتاح الدسوقى جبر من وسط العريش بنسبة96.15%،  والخامس أحمد عبد الفتاح أحمد الكريمة  من العريش بنسبة 95.85%.

 

أوائل الأدبي 

كما تم إعلان أسماء  الخمسة الآوائل من القسم الآدبى كالتالى:
 

الاول على القسم الآدبى فتاة من حى الريسة بالعريش ودعاء هلال محمد محمود أحمد من حى الريسة بالعريش بنسبة 88.10%، وداد هانى محمد محمود أسماعيل من حى الريسة بالعريش بنسبة 87.46% والثالث محمد فتحى أحمد حسين محمد  من بئر العبد  بنسبة 86.98% والرابع أسماء منصور أبراهيم أبراهيم  من قرية رابعة ، بنسبة 86.83% والخامس، سلسبيل أكرم محمد سلامة حماد  من بئر العبد  بنسبة 86.67%.

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اسماء الأوائل العشرة سيناء الأزهر

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