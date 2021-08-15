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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الفاتيكان: وضع مسار العائلة المقدسة بمصر على خريطة المسارات السياحية الدينية في إيطاليا وأوربا

وضع مسار العائلة
وضع مسار العائلة المقدسة في مصر علي خريطة المسارات السياحية

أعلن الأب جوناثان دي ماركو مدير القطاع العام للسياحة في الفاتيكان، أن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، تم وضعه علي خريطة المسارات السياحية الدينية بكل من إيطاليا وأوروبا. 


واضاف مدير القطاع العام للسياحة بالفاتيكان، خلال مشاركته في مؤتمر "البحر الأبيض المتوسط ​​والوباء"، الذي عقد  في مدينة سانت ماريا دي لوكا، بإيطاليا: "أدعو الشباب والشيوخ في إيطاليا وأوربا إلى زيارة مسار العائلة المقدسة في مصر، خاصة في ظل الاهتمام الكبير وعمليات التطوير التي  قامت بها الحكومة المصرية، من تطوير نقاط المسار الذي يعد واحدا من أهم المسارات الدينية والثقافية في العالم. 


وأبدى الأب جوناثان، ترحيبه بزيارة مصر في أقرب فرصة على رأس وفد رفيع المستوى، يضم مسؤولين من الفاتيكان والمسارات الدينية والثقافية الإيطالية؛ لزيارة مسار العائلة المقدسة، والاضطلاع على الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في عملية التطوير، عقب زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، لمصر، في 2017.


وعلي هامش المؤتمر، جرى التوقيع على برتوكول تعاون بين المسار المقدس المصري الإيطالي، ومسار دي لوكا، الذي يعد من أهم المسارات الروحية والدينية التابعة للفاتيكان.


من جهته، قال الدكتور عيسي إسكندر، رئيس اتحاد المصريين في إيطاليا، ورئيس المسار المقدس المصري الإيطالي: إن مؤتمر البحر المتوسط وجائحة كورنا، كان فرصة لإلقاء الضوء والترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة، الذي يعد واحدا من اهم المسارات الدينية والثقافية في العالم.


وأشاد إسكندر، بالدور الكبير الذي تقوم به الحكومة المصرية، في تطوير نقاط المسار، عقب زيارة البابا فرنسيس لمصر في عام 2017. 


وأوضح أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع مسار سانت ماريا دي لوكا، ومسار القديس نيقولا للترويج لرحلة العائلة المقدسة؛ تعد مكملة لبرتوكول التعاون الذي سبق التوقيع عليه بين المسار المقدس المصري الإيطالي، ومسار القديس نيقولا.


وقال " عقب التوقيع علي برتوكول التعاون مع مسار سانت ماريا دي لوكا؛ أصبح المسار المقدس المصري الإيطالي، يجمع الآن مسارين من أقوى المسارات الدينية الأوربية في أوروبا، بهدف الترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة.

 
وأشار إسكندر، إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع سفارتي مصر في الفاتيكان وروما؛ لزيارة وفد رفيع المستوى من الفاتيكان والمسارات الاوربية، لمصر، ونقاط مسار العائلة المقدسة فيها. 


فيما أعلنت مونيا فرنشسكيني، المدير التنفيذي لمسار القديس نيقولا، لأنه تم وضع مصر ضمن خريطة مسار القديس نيقولا في الشرق الأوسط وأوروبا؛ وذلك عقب توقيع برتوكول التعاون مع المسار المقدس المصري الإيطالي.

 
وأوضحت أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع مسار دي لوكا؛ تهدف للتنسيق والترويج المشترك للمسارات الدينية والثقافية في مصر وأوربا وبقية دول العالم، خاصة مسار العائلة المقدسة.

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