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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالله بكري يعلن رحيله عن نادي بيراميدز

عبدالله بكري
عبدالله بكري

أعلن عبدالله بكري لاعب فريق بيراميدز رحيله عن النادي نهاية الموسم الجاري بعد ثلاث مواسم قضاها داخل قلعة السماوي . 

وكتب عبدالله بكري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : من الصعب دائما عندما تأتي لحظة النهاية ولكن بعد 3 سنوات داخل نادي بيراميدز، وبعد استخارة الله تعالى فقد اتخذت قرار رحيلي عن النادي وأبلغت الإدارة بذلك منذ فترة".

وأضاف "أشكرهم على محاولتهم ورغبتهم في تواجدي وتجديد تعاقدي وأكن لهم كل الاحترام والتقدير على ذلك، شعرت بالاحتراف والراحة هنا في بيراميدز ولكني اتخذت هذا القرار بنفسي وأنا سعيد بمستقبلي فدائما أبحث عن طموح ونجاح جديد وأن أخطو للأمام".

وأكمل : "لكي تخطو للأمام عليك أن تخرج من منطقة الراحة الخاصة بك وهذا ليس تقليلا من أحد بل بالعكس، فعلى الإنسان الذهاب نحو المجهول والتعلم من أخطاء الماضي لينضج مرة أخرى".

وأردف "بعض الأمور لم تسر معي بالشكل المطلوب أو كما كنت أنتظر فأحيانا يكون الإنسان على صواب وأحيانا على خطأ ولكن الله وحده يعلم أنني لم أقصر تجاه نادي بيراميدز سواء داخل أو خارج الملعب وشاركت مع الفريق في 59 مباراة ووصلت مع النادي لنهائي كأس مصر في العام الأول ثم نهائي الكونفدرالية في المشاركة الأولى، كنت داعما دائما للفريق حتى في الأوقات التي لم أكن أشارك فيها و دعمت نفسي ودعمت زملائي لتحقيق النجاح المطلوب الذي اتفقنا عليه منذ انضمامي للفريق".

وأوضح : "أشكر زملائي وجميع الاجهزة الفنية التي تدربت تحت قيادتها والأجهزة الطبية والعاملين في النادي، أشكر إدارة النادي والإدارة التنفيذية وكل من ساندني أو انتقدني لشخصي أو على النادي فدائما ما أحترم الجميع".

وأختتم عبدالله بكري قائلا "سأعلن عن خطوتي المقبلة في الوقت المناسب ولكن أنا لاعب في بيراميدز حتى نهاية الموسم، ساساند زملائي للخروج بشكل لائق من الموسم".

عبدالله بكرى بيراميدز

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