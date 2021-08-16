الزمالك يكشف موعد التجديد لـ بن شرقي وحسم الصفقات الجديدة

قال محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن إدارة القلعة البيضاء تنتظر نهاية بطولة دوري we المصري من أجل حسم ملف المفاوضات مع الدولي المغربي أشرف بنشرقي لتجديد عقده إلى جانب الصفقات الجديدة.

وأضاف الإتربي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"بنشرقي لاعب مهم ونسير الآن في إجراءات التجديد له".

وتابع :"نريد التجديد لبنشرقي مثلما فعلنا مع محمود حمدي (الونش) وسيف الدين الجزيري، وإن شاء الله سنجدد له لكن التركيز الآن على بطولة الدوري".

وواصل :"سنرى ملف بنشرقي والصفقات الجديدة بعد الانتهاء من مسابقة الدوري".

وعن الأمور المادية لنادي الزمالك، أوضح :"قادرون على التصرف في الأمور المادية، ولدينا أفكار أخرى لتطوير الأمور المادية، جددنا العديد من اللاعبين وسنستكمل بعد الدوري".

ومن المقرر أن ينتهي عقد بنشرقي في صيف 2022، إلا أن إدارة الزمالك فتحت باب المفاوضات مع الدولي المغربي من أجل الاستمرار رفقة القلعة البيضاء.