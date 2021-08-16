أسباب الخلافات الزوجية وحلها.. أمين الفتوى يجيب



أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، على ضرورة التفاهم والتحاور بين الزوج والزوجة، متابعا: يجب علي الزوج أن يتفهم زوجته وكذلك الامر بالنسبة للزوجة، متابعا: 80 % من الزوجات يسعون دائما وأبدا إلى إنجاح زواجهم.



وأضاف “عمرو الورداني” خلال حواره ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، أن أحد أهم أسباب الخلافات الزوجية هو اختلاف الأولويات والمعايير، مسترسلا: حتى نحصل على زواج ناجح يجب أن نلتزم بـ ثلاث قيم وهم الرحمة والخير والجمال.



وأوضح أن الزواج التقليدي الاكثر نجاحا وفقا للأبحاث الدراسية، مشددا على اهمية التحاور بين الزوج والزوجة.



واسترسل: من أسباب الخلاف الزوجي هو التقيد وفرض السيطرة وعدم وجود فرصة للنقاش، منوها إلى أن سوء استعمال السوشيال ميديا يعد من الأسباب الرئيسية لخلافات حديثي الزواج



