التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه غرقا بترعة فى القليوبية

امرت نيابة الخانكة فى القليوبية بالتصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه غارقا بمياه ترعة الإسماعيلية بعد توقيع الكشف الطبى عليه ، كما امرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ بغرق شاب بترعة الإسماعيلية بمنطقة كوبرى أبو زعبل دائرة المركز.

وجرى إخطار قوات الإنقاذ النهري فى القليوبية وتم انتشال الجثة وبالمعاينة والفحص تبين أنه حال قيام "م. أ. ع"، 18 سنة طالب بتوصيل ماسورة من الترعة لري أرضه فاختل توازنه وسقط بالترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى وفاته حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

من جانبها أمرت نيابة قسم اول بنها فى القليوبية حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجته أمام اطفالها ببنها بسب مصروف المنزل والخلافات الزوجية ، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجني عليها بعد ورود تقرير الطب الشرعي.

كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاه، وتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة، وتحريز أداه الجريمة وإرسالها للمعمل الجنائي.

من ناحية اخرى كشفت التحريات الأولية أن الزوجين لديهما طفلان ولد وبنت وأن المتهم طعنها عدة طعنات بالبطن وجرح ذبحى بالرقبة .

وأوضحت التحريات أن الواقعة حدثت على إثر مشادة بين الزوجين بسبب المصروف اليومي للمنزل وعدم تجهيز الطعام وخلافات زوجية متراكمة من قبل أدت إلى وقوع تلك الحادث الأليم والتي ارتكبها الزوج باستخدام سكين المطبخ.

كما تبين أن الزوجين وأسرتيهما يتمتعان بالسيرة الطيبة سواء أسرة الزوج أو الزوجة كما أن الزوجة تخرجت من كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف وحفظت كتاب الله وأن الخلافات التى كانت بين الزوجين كانت كغيرها من الخلافات التى تمتلئ بها المنازل ويتم حلها وتدارك الأمور.

كما كشفت التحقيقات مباحث القليوبية انه قبل الواقعة كانت قد نشبت مشادة بين الزوجين وعلى إثرها تركت الزوجة بيت الزوجية وانتقلت لبيت والدها إلى أن تم حل الخلاف بينهما قبل الواقعة بيوم.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين زوجين لخلافات على مصروفات المنزل وتطورت هذه المشاجرة لقتل الزوج لزوجته.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين "أحمد ح ن" 32 سنة، سائق، وزوجته "ه س ع"، 26 سنة، ربة منزل لخلافات أسرية على مصروفات المنزل تطورت هذه المشاجرة لقيام الزوج بقتل زوجته وتولت النيابة التحقيق.