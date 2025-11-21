قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

لحماية المارة والممتلكات.. غرامة مالية لمرتكبي جرائم الإهمال والأفعال الخطرة

غرامة مالية
غرامة مالية
أميرة خلف

تضمن قانون العقوبات نصوصًا واضحة لمواجهة السلوكيات التي قد تشكل خطراً على المواطنين، وذلك لحماية السلامة العامة وضمان أمن المارة ، ومواجهة السلوكيات التي قد تهدد الصحة والسلامة العامة.

طبقا لنص القانون، يعاقب بغرامة لا تجاوز مئة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

- من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.

- من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.

- من كان موكلاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلاً بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.

- من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.

- من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.

- من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.

- من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق .

- من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة . 

قانون العقوبات غرامة حبس المارة ممتلكات

