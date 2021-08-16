الصحف الإماراتية.. قرار بتعليق الإمارات الرحلات إلى أفغانستان.. ترامب يطالب بايدن بالاستقالة.. بن زايد يتلقى دعوة قمة الجوار العراقي

شروط الحضور الجماهيري في الدوري الإماراتي

اختيار أول إماراتيين لمشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء

اشتباكات أمام منزل رئيس وزراء لبنان

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الإثنين، عدداً من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية حيث ألقت الضوء على أحداث أفغانستان.

الناقلات الوطنية تعلّق رحلاتها إلى كابول

وحسب "البيان"، علّقت الناقلات الوطنية أمس رحلاتها إلى كابول مؤقتاً بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في العاصمة الأفغانية وإغلاق مطارها. وقال متحدث باسم طيران الإمارات أنه نظراً للإغلاق المفاجئ لمدرج مطار حامد كرزاي الدولي، في الوقت الذي كانت فيه رحلتها رقم 640 على وشك الوصول إلى كابول أمس فقد عادت الطائرة إلى دبي.

وأضاف إن الناقلة تتابع التطورات حول الوضع في أفغانستان وتعمل عن كثب مع جميع السلطات المعنية لضمان التشغيل الآمن لخدماتها. كما أعلن متحدث باسم فلاي دبي عودة رحلة الناقلة رقم دبي 305 بعد المغادرة وتعليق علميات الناقلة مؤقتاً إلى كابول، ومراقبة الوضع ومراجعة الخطط بما يتماشى مع تعليمات السلطات المختصة. وقال إن الناقلة ستتواصل مع المسافرين بخصوص خيارات استرداد قيمة التذاكر وإعادة الحجز الخاصة بهم. وقال متحدث باسم العربية للطيران إن الناقلة علقت رحلاتها أيضاً بشكل مؤقت منذ بداية التطورات الأخيرة. يذكر أن شركة الاتحاد للطيران لا تسيّر حالياً رحلات إلى كابول.

ترامب يدعو بايدن إلى الاستقالة

وحسب "البيان"، دعا الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب أمس الأحد خليفته الديمقراطي إلى الاستقالة على خلفية انتصار حركة طالبان في أفغانستان، ولكن أيضًا بسبب ما اعتبر أنه سوء إدارة من جانب جو بايدن لملفات أخرى مثل الجائحة.

وكتب ترامب في بيان "حان الوقت كي يستقيل جو بايدن" بسبب "عار ما سمح بحدوثه في أفغانستان جنبًا إلى جنب مع الارتفاع الهائل (في الإصابات) بكوفيد، وكارثة الحدود، وتدمير استقلال الطاقة، واقتصادنا المُعَطّل".

وقال في بيان آخر أمس الأحد إنّ "ما فعله جو بايدن بأفغانستان أسطوريّ. سيُصبح إحدى أعظم الهزائم في التاريخ الأمريكي!".

ودافع بايدن عن قراره وضع حدّ لحرب استمرّت عشرين عاماً في هذا البلد.

وقال الأحد "أنا الرئيس الرابع الذي يحكم مع انتشار عسكري أمريكي في أفغانستان (...) لا أريد أن أنقل هذه الحرب إلى رئيس خامس".

وكان ترامب حمّل الخميس بايدن المسؤولية عن التقدم العسكري لطالبان في أفغانستان، قائلاً إنّ الوضع الحالي "غير مقبول".

وقال ترامب في بيان "لو كنتُ رئيساً الآن، لأدرك العالم أنّ انسحابنا من أفغانستان مرهون بشروط".

«محمد بن راشد للفضاء» يختار أول إماراتيين لمشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء

وحسب "الإمارات اليوم"، كشف مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن اختيار عبدالله الحمّادي وصالح العامري ليكونا أول رائدَي فضاء إماراتيين يُشاركان في مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء (المهمة رقم 1)، ضمن برنامج البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية الفريدة «سيريوس 20/‏‏‏‏21»، والتي تمتد لثمانية أشهر في المجمع التجريبي الأرضي في معهد الأبحاث الطبية والحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية بموسكو في روسيا، وستتمحور مُهمتهما حول دراسة آثار العُزلة على الإنسان من الناحية النفسية والفيزيولوجية، وعلى ديناميكيات الفريق بهدف المساعدة في التحضير لمهام استكشاف الفضاء طويلة المدى.

6 اشتراطات لحضور الجماهير المباريات في الموسم الجديد

وحسب "الإمارات اليوم"، أعلنت رابطة دوري المحترفين لكرة القدم السماح بدخول الجماهير للمدرجات، مع انطلاقة دوري أدنوك، المقرر له الخميس المقبل.

وصدر بيان عن الرابطة، أمس، قالت فيه إنه تقرر حضور 60% من السعة الرسمية لكل استاد، مع وضع ستة اشتراطات للسماح بالمشجعين دخول الملاعب.

وأضاف البيان: «قررت رابطة المحترفين، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، وبعد التنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطواري والأزمات والكوارث، السماح للجماهير بالحضور إلى مدرجات الملاعب للموسم الرياضي 2021-2022».

وأشار البيان: «سيكون الحضور متاحاً لمن يظهر عبر تطبيق (الحصن) حصوله على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة بالدولة، أو من لم يُكمل ستة أشهر من حصوله على الجرعة الثالثة، مع إبراز نتيجة الفحص السلبي (pcr) لمدة لم تتجاوز 48 ساعة من تاريخ إقامة المباراة، وضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي».

وشدد البيان على أن «الفئة المشمولة بحضور المباريات ستكون للأفراد ممن أعمارهم 16 عاماً فيما فوق، مع ارتداء الكمامات طوال الوقت».

محمد بن زايد يتلقى دعوة لقمة دول الجوار العراقي

وحسب "الخليج"، تسلم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، دعوة من الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، للمشاركة في قمة دول الجوار العراقي المقرر عقدها نهاية شهر أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد أمس، في قصر الشاطئ،الدكتور علي عبد الأمير علاوي، وزير المالية العراقي الذي سلم سموه الرسالة.

وبحث بن زايد ووزير المالية العراقي خلال اللقاء العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الكارثة اللبنانية تنفجر في عكار.. وصدامات أمام منزل ميقاتي

وحسب "الخليج"، استفاق اللبنانيون، فجر أمس الأحد، على مشهد مروع ذكرهم بمشهد تفجير مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس2020، في بلدة التليل العكارية في شمالي لبنان والمحاذية لبلدة الكواشرة الحدودية مع سوريا؛ حيث أدى انفجار خزان للوقود إلى سقوط أكثر من 28 شخصاً، وإصابة قرابة 100 آخرين، بعضهم في حالة حرجة للغاية، وتم نقلهم إلى مستشفيات عكار وطرابلس وبيروت، وفيما أعلنت رئاسة الوزراء عن يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، اليوم الاثنين، اندلعت صدامات بين قوات الأمن ومحتجين أمام منزل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في العاصمة بيروت، حيث حطم المحتجون الواجهة الأمامية للمبنى وكتبوا على الجدران أمامه "عكار حرقوها نوابها".

وأعلن الجيش اللبناني في بيان أنه قرابة الساعة الثانية فجراً، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار، كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين.

وأعلنت ​قيادة الجيش، أن ​مديرية المخابرات​ أوقفت قيد التحقيق، ابن صاحب قطعة الأرض التي انفجر فيها خزان ​الوقود.

وكان ​الجيش اللبناني​ قد قام بمداهمة​ منزل صاحب مستودع ​المحروقات​ الذي انفجر في التليل في ​عكار.