جهاز تعمير القاهرة الكبرى: مبادرة حياة كريمة تجاوزت طموح المواطن المصري

حياة كريمة

قال اللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، إن محافظة الفيوم كانت من المحافظات التي لها نصيب مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى في مشروعات عديدة تم تنفيذها، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة حياة كريمة وتم تجاوز حدود المواطن فى القرى.

وأضاف اللواء محمد الكيلاني خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع الخدمات متاحة بالقرى نتيجة إطلاق مبادرة حياة كريمة، ومنها وحدات صحية ومياه وصرف صحي، موضحا أنه يتم إنشاء 12 مجمع خدمي بالفيوم، وأكثر من 48 مركز شباب وتنفيذ 600 كيلو طرق.

وتابع أن أجهزة الدولة تعمل بالتنسيق مع بعضها لتلك المبادرة، حيث أن المشروع متكامل، لافتا إلى أنه من المنتظر الانتهاء من المرحلة الأولي يوم 30 ديسمبر.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تجاوزت طموح المواطن المصري.