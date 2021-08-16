عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة

جهاز تعمير القاهرة الكبرى: مبادرة حياة كريمة تجاوزت طموح المواطن المصري

اللواء محمد الكيلاني،
اللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى

قال اللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، إن محافظة الفيوم كانت من المحافظات التي لها نصيب مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى في مشروعات عديدة تم تنفيذها، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة حياة كريمة وتم تجاوز حدود المواطن فى القرى.

وأضاف اللواء محمد الكيلاني خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع الخدمات متاحة بالقرى نتيجة إطلاق مبادرة حياة كريمة، ومنها وحدات صحية ومياه وصرف صحي، موضحا أنه يتم إنشاء 12 مجمع خدمي بالفيوم، وأكثر من 48 مركز شباب وتنفيذ 600 كيلو طرق.

وتابع أن أجهزة الدولة تعمل بالتنسيق مع بعضها لتلك المبادرة، حيث أن المشروع متكامل، لافتا إلى أنه من المنتظر الانتهاء من المرحلة الأولي يوم 30 ديسمبر.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تجاوزت طموح المواطن المصري.

المواطن المصري مبادرة حياة كريمة تعمير القاهرة الكبرى محافظة الفيوم الرئيس عبد الفتاح السيسي

ترشيحاتنا

التنمية المحلية توقع بروتوكولا لإتاحة أرصفة القاهرة لذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة

5 طرق سريعة وفعالة للتخلص من حروق الشمس

ميدو: مفيش مباراة سهلة للأهلي والزمالك

نتيجة الثانوية العامة 2021|شوقي ينفي ارتفاع نسب النجاح بالشعبة العلمية وانخفاضها بالأدبية

ارتفاع معدل البطالة في الحضر إلى 11.2% من إجمالي قوى العمل

الرئيس و200 شخصية هربوا من أفغانستان.. طلب عاجل لقادة طالبان في الدوحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد العوضي:لم أسافر مع ياسمين عبد العزيز لاستكمال العلاج بسويسرا لهذا السبب

خلص الدوري بدري.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

تجاوزنا الـ 100.. أسماء يوسف تحذر من موجة كورونا الرابعة

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

على الورق| فريق واحد قادر على تعطيل الزمالك .. هل يفعلها ؟

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

غايب من 5 أيام.. العثور على جثة أمين شرطة داخل مستشفى بالقاهرة

نتيجة الثانوية العامة 2021| لأول مرة إظهار ترتيب الطالب في كل مادة مع ترتيبه العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

فيديو

فيديوجراف.. تزوجت مرتين واعتزلت .. ظهور جديد للفنانة المعتزلة نسرين

خلي بالك.. 2000 جنيه مخالفة تركيب زجاج فاميه في قانون المرور الجديد

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ