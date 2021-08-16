عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري يكشف كيفية تفادي متحورات جديدة من فيروس كورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور أمجد الحداد ، استشاري الحساسية والمناعة ، إن متحور " دلتا " هو نفسه فيروس كورونا ، ولكنه تحور لخصائص مختلفة ، في دولة الهند ، قبل بدء منظومة التطعيمات بها .

وأوضح الدكتور أمجد الحداد ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن متحور " دلتا " أكثر قدرة على الانتشار ، مشيرا إلى أن التحورات نشأت نتيجة للبطيء في منظومة تفعيل اللقاحات ، حول العالم  ، أو استحواذ دول غنية عليها مقابل دول فقيرة .

وكشف " الحداد " أن السر وراء توقف التحورات المختلفة لفيروس كورونا ، هو انتشار اللقاحات على مستوى العالم ، وفي وقت قصير ، وغير متباعد .

وتابع "الحداد " أنه من الضروري على المتقدمين للتطعيمات ، خلال فترة انتظار دورهم ، اتباع قواعد السلامة والتباعد الإجتماعي .

ونصح المواطنين بضرورة تلقي اللقاحات ، موضحا جهود الدولة في توفير اللقاحات على مستوى المحافظات ، معقبا : " اللقاح هيمنع شدة الموجة الرابعة " .

تجاوزنا الـ 100.. أسماء يوسف تحذر من موجة كورونا الرابعة

قالت الإعلامية أسماء يوسف، إن إصابات كورونا تخطت الـ 100، و أن مؤشر الارتفاع فى الصعود، ولذلك نحذر المواطنين من التهاون بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأضافت الإعلامية أسماء يوسف، خلال تقديمها ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، أن هذا التصاعد فى إصابات كورونا يشير لـ اقتراب الموجة الرابعة ولذلك ننصح بالالتزام.

ولفتت الإعلامية أسماء يوسف، إلى أن الجميع مطالب بالإسراع فى الحصول على لقاح كورونا، موضحة أن جميع لقاحات كورونا بالمجان لـ أى شخص يعيش فى مصر.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 234114 حتى اليوم.


 

كورونا أمجد الحداد فيروس كورونا استشارى الحساسية والمناعة لقاحات كورونا

ترشيحاتنا

وزيرا الصناعة والسياحة يبحثان استعدادات مصر للمشاركة بـ إكسبو 2020 في دبي

علماء يكتشفون مفاجأة في باطن كوكب المريخ ..تفاصيل

قاهر الأهلى يدعم الزمالك فى شكوى فرجانى ساسى والدحيل القطرى

فى عيد ميلاده.. 3 أزمات فى حياة تامر حسنى "كان ممكن تخلص على الواتساب"

أحمد سمير فرج: الاسماعيلي لم يفوت مباراة الزمالك والدليل الأهلي

إيهاب جلال ينتظر مارسيلو في الإسماعيلي قبل مواجهة إنبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية| تفاصيل

تجاوزنا الـ 100.. أسماء يوسف تحذر من موجة كورونا الرابعة

5 أمراض غير متوقعة تصيبك عند البقاء في التكييف لفترات طويلة

مرفوض .. مجدى عبدالغني يكشف حقيقة التفويت فى مباراة الزمالك والاسماعيلي

غايب من 5 أيام.. العثور على جثة أمين شرطة داخل مستشفى بالقاهرة

نقل الفنانة سحر عبد الحميد للعناية المركزة ..وابنتها : قلبها تعبان

بعد الموجة الحارقة.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

فيديو

فيديوجراف.. تزوجت مرتين واعتزلت .. ظهور جديد للفنانة المعتزلة نسرين

خلي بالك.. 2000 جنيه مخالفة تركيب زجاج فاميه في قانون المرور الجديد

موت شيماء سيف وزواج ساموزين .. شائعات تطارد الفنانين

حمو بيكا يتحدى النقابة.. رقص صاخب لـ لورديانا في الساحل الشمالي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

ليلى موسى تكتب: الإدارة الذاتية سفينة النجاة لإيصال سوريا إلى بر الأمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

اﻟﻤﺰﻳﺪ