استشاري يكشف كيفية تفادي متحورات جديدة من فيروس كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد ، استشاري الحساسية والمناعة ، إن متحور " دلتا " هو نفسه فيروس كورونا ، ولكنه تحور لخصائص مختلفة ، في دولة الهند ، قبل بدء منظومة التطعيمات بها .

وأوضح الدكتور أمجد الحداد ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن متحور " دلتا " أكثر قدرة على الانتشار ، مشيرا إلى أن التحورات نشأت نتيجة للبطيء في منظومة تفعيل اللقاحات ، حول العالم ، أو استحواذ دول غنية عليها مقابل دول فقيرة .

وكشف " الحداد " أن السر وراء توقف التحورات المختلفة لفيروس كورونا ، هو انتشار اللقاحات على مستوى العالم ، وفي وقت قصير ، وغير متباعد .

وتابع "الحداد " أنه من الضروري على المتقدمين للتطعيمات ، خلال فترة انتظار دورهم ، اتباع قواعد السلامة والتباعد الإجتماعي .

ونصح المواطنين بضرورة تلقي اللقاحات ، موضحا جهود الدولة في توفير اللقاحات على مستوى المحافظات ، معقبا : " اللقاح هيمنع شدة الموجة الرابعة " .

تجاوزنا الـ 100.. أسماء يوسف تحذر من موجة كورونا الرابعة

قالت الإعلامية أسماء يوسف، إن إصابات كورونا تخطت الـ 100، و أن مؤشر الارتفاع فى الصعود، ولذلك نحذر المواطنين من التهاون بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وأضافت الإعلامية أسماء يوسف، خلال تقديمها ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، أن هذا التصاعد فى إصابات كورونا يشير لـ اقتراب الموجة الرابعة ولذلك ننصح بالالتزام.

ولفتت الإعلامية أسماء يوسف، إلى أن الجميع مطالب بالإسراع فى الحصول على لقاح كورونا، موضحة أن جميع لقاحات كورونا بالمجان لـ أى شخص يعيش فى مصر.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 234114 حتى اليوم.



