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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس عمادة أطباء الجزائر : حرائق الغابات تحت السيطرة

صدى البلد

أكد مسئول جزائري إن وضع حرائق الغابات التي اندلعت في بلاده منذ مساء الاثنين الماضي باتت تحت السيطرة.

جاء ذلك في رسالة شكر وجهها الدكتور محمد بقاط بركاني رئيس عمادة الأطباء في الجزائر اليوم، للدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب.

وخاطب بركاني، الأمين العام للأطباء العرب قائلا : لقد بلغني عن طريق الأمين العام المساعد رشيد جنان انشغالكم الطيب نحو الوضع الصعب الذي يمر به وطننا الحبيب الجزائر من حرائق أتت علي الأخضر واليابس خاصة بغابات ببعض ولايات المنطقة الشمالية الوسطى".

وأضاف رئيس عمادة الأطباء: نشكر لكم هذا الشعور الأخوي النبيل الطيب نحونا، ونعلمكم أن الوضع تحت السيطرة، خاصة وأن السلطات العليا للبلاد سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية وتدخل كافة جهات الدفاع المدني والعسكري بالإضافة إلى الهبة التضامنية الشعبية الكبرى لكافة ولايات الوطن حيث تم توفير كافة المستلزمات التي تحتاجها مثل هذه  الحالات من أدوية وأطعمة وطواقم طيبة وعتاد.

وختم رسالته قائلا : "أخي العزيز (رسلان) نشكركم علي نبل شعوركم ونيتكم في تقديم العون ونعلمكم أنه إذا ظهر أي داعي لطلب أي نوع من المساعدة سوف نفعل"، مردفا : "شكرا لكل الإخوة من اتحادنا الذين تعاطفوا مع الشعب الجزائري".

وكان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب قد أعرب خلال مكالمة هاتفية مؤخرا مع الأمين العام المساعد بالجزائر الدكتور رشيد جنان عن تضامن الاتحاد الكامل مع الجزائر، في مواجهة حرائق الغابات التي اندلعت بالبلاد، وأسفرت عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

وأعرب رسلان عن خالص العزاء والمواساة إلى الجزائر حكومة وشعباً، في ضحايا الحرائق التي نشبت في عدد من الولايات.

كما تقدم بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد اتحاد الأطباء العرب أنه يبحث سبل تقديم المساعدة اللازمة ، مع وضع كافة إمكاناته لمواجهة الكارثة ؛ انطلاقا من دوره الإغاثي والإنساني.

حرائق الغابات الدفاع المدني المصابين مكالمة هاتفية اتحاد الأطباء العرب المنطقة الشمالية

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