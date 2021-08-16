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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اقتصادية قناة السويس تستقبل سفير دولة الهند لبحث مجالات التعاون

اقتصادية قناة السويس
اقتصادية قناة السويس تستقبل سفير دولة الهند لبحث مجالات التع

استقبل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفير "أجيت جوبتيه “سفير دولة الهند بالقاهرة ،لمناقشة سبل ومجالات التعاون بين الطرفين، والقطاعات الصناعية المستهدفة في المناطق الصناعية خاصة العين السخنة وشرق بورسعيد التي تشهد انطلاق لمشروعات ضخمة تعزز من توطين الصناعات وإحلال الواردات والعمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

 

وخلال اللقاء الذي حضره اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي واللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة للقطاع الشمالي ووليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة ،حيث عرض رئيس المنطقة الاقتصادية الفرص والحوافز الاستثمارية وأخر المستجدات للمنطقة، وكذلك المشروعات المقامة حالياً والتطوير الذي تشهده موانئ المنطقة الاقتصادية ( السخنة وشرق بورسعيد والعريش ) منوهاً إلى تعدد القطاعات التي تقدمها المنطقة كفرص استثمارية واعدة يحظى بها شركاء المنطقة .

 

كما ناقش الجانبان آليات جذب المزيد من  الاستثمارات الهندية للعمل بالمنطقة والتي تمثل أحد أهم المناطق الاقتصادية العالمية، حيث تتمتع بتوافر كافة مقومات الانتاج وعلى رأسها موقعها المميز الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط مروراً بأهم مجرى ملاحي عالمي "قناة السويس".

 

وتم استعراض حجم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأولى من عمر المنطقة على مستوى البنية التحتية والمرافق والإجراءات والاستثمارات وما تطمح إليه المنطقة خلال خطتها الخمسية الحالية 2020-2025، فضلاً إلى معدلات الأداء المرتفعة التي حققتها الموانئ وكذلك المشروعات المقامة حالياً والتطوير الذي تشهدة المنطقة الاقتصادية خلال عام 2020 - 2021.

 

من جانبه أثنى "اجيت جوبتيه" سفير دولة الهند لدى القاهرة، على مميزات المنطقة الاقتصادية مؤكداً على تمتعها بكثير من الاستثمارات الجادة ولديها مستقبل واعد، وإمكانيات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وخلق فرص جيدة خلال المرحلة المقبلة وزيادة  فرص للشراكة مع الهند وتعزيز مجالات التعاون الثنائية، معرباً عن ثقته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نظراً للتعاون المسبق مع “الشركة المصرية الهندية للبوليستر”  التي تم  التعاقد معاها عام 2010 و تبلغ مساحتها 140 ألف متر مربع بإجمالي عمالة 189 مباشرة .

 

وعقب اللقاء اصطحب اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي، سفير دولة الهند والوفد المرافق له في جولة ميدانية للمطورين الصناعيين بالمنطقة وزيارة أكاديمية سيمنس للتدريب، ثم قام الوفد بجولة داخل الشركة المصرية الهندية لإنتاج البوليستر.

بورسعيد السويس عام 2020 المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 2021 2020 قناة السويس دولة الهند

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