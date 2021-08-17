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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وفاته بـ كورونا.. سبب ابتعاد الملحن محمد سعد عن الفن

الملحن محمد سعد
الملحن محمد سعد

توفي صباح أمس الملحن محمد سعد، حيث احتل اسمه قائمة تريندات البحث على جوجل.

 

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب ابتعاده عن الوسط الفني في الفترة الأخيرة على الرغم من وجود أغاني كثيرة ناجحة له.

 

ولكن اكتشفوا أن ابتعاده عن المجال كان لأسباب غير فنية؛ حيث ابتعد محمد سعد عن المجال الفني بسبب إصابته بسرطان الدم، وتدهورت حالته الصحية كثيرًا في الأشهر الأخيرة نتيجة إصابته بكورونا حتى وفاته المنية أمس  الإثنين.

 

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الملحن محمد سعد، الذي وافته المنية صباح أمس، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بعشرات الأغنيات عن عمر ناهز 53 عاما بعد صراع مرير مع المرض.


وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


محمد سعد من مواليد عام 1968، قدم خلال مسيرته عددا من الأغنيات الشهيرة منها اخاصمك آه وقول تاني كده وسي السيد مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وسيد الغاليين مع الفنان اللبناني راغب علامة وهيمانة مع الفنانة اللبنانية الين خلف، وبحبك يا امي مع الفنان حمادة هلال، واغنيتي التجربة وزجزاج مع الفنان محمد محي.

 

ونعى عدد من الفنانين الملحن الراحل، ومن بينهم الفنان حمادة هلال، من خلال حسابه بموقع فيسبوك.

 

ونشر حمادة هلال ، صورة للملحن محمد سعد، وعلق عليها :" الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل صبرك على المرض فى ميزان حسناتك إن شاء الله أخى وصديقى الملحن محمد سعد أسالكم الدعاء".

 

أبرز أعمال الملحن محمد سعد:

ومن أبرز أعمال الملحن محمد سعد اغنية “قول تانى كده ،اخصماك اه ،جننتنى”.

الملحن محمد سعد محمد سعد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين جمعية المؤلفين والملحنين الفنانة اللبنانية نانسي عجرم

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