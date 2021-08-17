الحماية المدنية تدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق دائري المريوطية.. صور

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بـ ٤ سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب في سيارة وأمتد لقطعة أرض بها مخلفات بالقرب من الطريق الدائري في المريوطية.

كما تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف في الحادث تحسبا لوقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وقالت مصادر أمنية، إن الحريق الذي اندلع بجوار الطريق الدائري في المريوطية، نشب في سيارة ربع نقل وامتد لقطعة أرض تحتوى على مخلفات وقمامة.

وأكدت المصادر، أن النيران ارتفعت حتى الطابق الرابع بجدار العقار الملاصق لقطعة الأرض.

وكان حريق هائل نشب بجوار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة المريوطية في الجيزة بالقرب من الطريق الدائري.

تلقت شرطة النجدة في الجيزة بلاغا يفيد باشتعال النيران بجوار أحد العقارات الملاصقة للطريق الدائري بمنطقة سلم مصر الطيران في المريوطية.

وعلى الفور تم الدفع ب 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقار والعقارات المجاورة.

47b4faf9-ed75-4dcf-9c66-957b1aae5fbf

a4bedd03-13a2-4a93-9c1a-41d055611975

6ff7359d-1c44-451d-ac5d-a2e3522ff561

332cf193-690e-49dc-b054-3e3fcde4067e