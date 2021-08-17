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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس السوبر الألماني.. سجل متكافئ بين بايرن ميونخ ودورتموند قبل موقعة الليلة

بايرن ميونخ ضد بوروسيا
بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، اليوم، الثلاثاء، مواجهة نارية بين بايرن ميونخ، وبوروسيا دورتموند، في كأس السوبر الألماني.

 

موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند:

 

تقام مباراة السوبر الألماني، بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة Sky Sport Bundesliga 1 HD.

 

بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند:

 

ويلعب فريق بايرن ميونخ المباراة باعتباره بطل الدورى الألماني الموسم الماضي في حين حقق فريق بوروسيا دورتموند كأس ألمانيا.

 

ولعب بايرن ميونخ مباراة واحدة في الموسم الجديد من الدورى الألماني أمام بوروسيا مونشنجلادباخ وتعادل البافاري بنتيجة 1-1

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء17-8-2021 والقنوات الناقلة

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ويبحث ناجلسمان المدير الفني للعملاق البافاري، عن اللقب الأول له رفقة بايرن ميونخ، بعدما تولى قيادة الفريق، بداية الموسم الحالي، خلفا لـ هانز فليك الذي رحل لتدريب منتخب ألمانيا.

 

و لعب فريق بوروسيا دورتموند مباراتين في إفتتاح الدوري الألماني وكأس ألمانيا وحقق أسود الفيستيفال الفوز علي فيسبادن بنتيجة 3-0 وفاز علي اينتراخت فرانكفورت بنتيجة  5-2.

 

مواجهات كأس السوبر الألماني

 

هذه هي المرة التاسعة التي يتقابل فيها بايرن ميونيخ ودورتموند في كأس السوبر الألماني، حيث فاز كلا الفريقين بأربع مواجهات في كأس السوبر الألماني

 

ويعد بايرن ميونخ الأكثر تتويجا بكأس السوبر الألماني برصيد 8 مرات، ويحل بوروسيا دورتموند ثانيا بـ 6 ألقاب.

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