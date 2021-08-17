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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: مفيش أخطاء في نتيجة الثانوية العامة 2021

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه حدث تغيير في أسلوب التصحيح وتم تقليص عدد المشاركين في كنترولات التصحيح بالثانوية العامة من 100 ألف مصحح إلى عدد 400 مصحح ومدقق فقط.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا التقليص تم لأنها أصبحت إلكترونية، ولعدم الاحتياج للعنصر البشري.

 

وقال وزير التعليم إنه تم التحكم في الأخطاء المعتادة ولم تعد موجودة، علمًا بأنه سيكون هناك رابط إلكترونى لتوجيه من يريد إعادة فحص لورقة الطالب المتشكك في ورقة إجابته والوزارة سترد على الجميع من خلال رابط مخصص لهذا الشأن.

 

وأشار وزير التعليم إلى أنه تم اعتماد جدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة أمس مع اعتماد النتيجة والتي سيدخلها عدد 160 ألف في دور سبتمبر، حيث ستبدأ الامتحانات يوم 4 سبتمبر وسنعلن الجدول خلال اليومين القادمين.
 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد

وحصل موقع صدى البلد على حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2021  ، بالمجموع الكلي بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

 

ويمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 فور إعلانها ، وذلك عبر الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد من خلال الضغط هنا
  • ادخل اسمك
  • اكتب رقم جلوسك
  • اضغط على سجل الآن

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