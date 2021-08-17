بن يوسف والشامي يقودان هجوم الإسماعيلي أمام إنبي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري .

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي :-

حراسة المرمى .. محمد صبحى

خط الدفاع .. محمد عادل ، باهر المحمدى ، مروان صحراوى ، مصطفى الزنارى

خط الوسط .. محمد الضرف ، عماد حمدى ، احمد مدبولى ، محمد بيومى

خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف ، محمد الشامى .

ويتواجد على دكة البدلاء كل من .. محمد مجدى ، مصطفى فارس ، احمد مصطفى ، محمد صادق ، ارى بابل ، محمد ايهاب ، محمد نصر ، محمد عبدالسميع ، شكرى نجيب

وشهدت القائمة الظهور الاول للصاعد محمد ايهاب مواليد ٢٠٠٣ بعد ان تم تصعيده خلال الفترة الماضية وشارك فى التدريبات مع الفريق الاول .