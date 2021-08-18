السيسي يوجه بتوفير الإمكانات اللازمة لـ أبطال مصر الرياضيين في كل الألعاب.. نواب: يساهم في تحقيق إنجازات أخرى عظيمة ورفع اسم مصر عاليًا

رئيس شباب النواب يُحدّد 3 مقترحات لتعديل قانون الرياضة

برلمانية تطالب بتكثيف البرامج المساهمة في تشجيع الشباب

برلماني: تكريم الرئيس السيسي لأبطال مصر في أولمبياد طوكيو لفتة إنسانية رائعة





استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو 2020.

ووجّه الرئيس في هذا الإطار بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في الألعاب المختلفة، ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، والاستعداد من الآن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة عام 2024.

وفي هذا الصدد، قال عدد من نواب البرلمان، إن الرياضة المصرية شهدت دعمًا كبيرًا من القيادة السياسية في جميع المجالات سواء عن طريق التكريمات او الدعم المباشر غير المسبوق وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الإمكانيات اللازمة لكافة الفئات العمرية من ابطال مصر الرياضيين فى الالعاب المختلفة خير دليل على اهتمام الرئيس السيسى.

وأشاد محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى باستقبال اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو 2020 فضلا عن التوجية الرئاسي لـ توفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في الألعاب المختلفة.

قال “حسين” لـ"صدى البلد"، إن الرياضة المصرية شهدت دعما كبيرا من القيادة السياسية في جميع المجالات سواء عن طريق التكريمات او الدعم المباشر غير المسبوق وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الامكانيات اللازمة لكافة الفئات العمرية من ابطال مصر الرياضيين فى الالعاب المختلفة خير دليل على اهتمام الرئيس السيسى.

مقترحات تعديل قانون الرياضة

واشار عضو مجلس النواب، الى أن اللجنة شهدت الفترة الماضية مناقشة مقترحات تعديل قانون الرياضة المصري ومازالت مستمرة فى المناقشة حال بدا دور الانعقاد، لافتا الى أن أبرز المقترحات التعديلات جزء خاص بالاستثمار فان التمويل مهم جدا خاصة فى الهيئات الرياضية وجزء خاص بالتحكيم الرياضي واخر بشأن تعديل التحكيم الرياضي إضافة الى مقترح بتعديل اختصاصات اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبها، أيدت رقية الهلالي عضو مجلس النواب، توفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في الألعاب المختلفة، ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، والاستعداد من الآن للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة عام 2024.

وقالت “الهلالى” لـ"صدي البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ان تولى حكم البلاد، يؤمن بدور الشباب الفاعل باعتبارهم عصب المجتمع وجيل الوسط الذى ينتظر دوره فى قيادة الأمة، لافتة إلى أن اهتمامه المستمر بالرياضة يعد كركيزة أساسية فى بناء ودعم الدولة المصرية وتحويل الرياضة الى صناعة جاذبة لرؤوس الأموال.

وطالبت الحكومة بتكثيف برامج وأنشطة وزارة الشباب والرياضة والتي تساهم في تشجيع الشباب والنشء على المشاركة في العمل الجماعي والتطوعي، فضلاً عن تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية، ودعم الخدمات الشبابية والرياضية بصفة عامة وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.

كما قال النائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب، إن قيام الرئيس السيسي بتكريم أبطال مصر الرياضيين، ومنحهم الأوسمة جراء إنجازاتهم في أولمبياد طوكيو، لفتة طيبة وإنسانية من جانب الرئيس وتكشف عن اهتمام كبير بالرياضة ونجومها.

وأشار أبو الفضل في بيان له اليوم، بما قاله الرئيس السيسي، شرفت اليوم بتكريم أبنائي وبناتي أبطال مصر لما حققوه منن انجاز كبير خلال دورة الألعاب الاولمبية طوكيو 2020، فهم خير قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة والإصرار.

وشدد عضو مجلس النواب على سعادته وسعادة ملايين المصريين، بتكريم الرئيس السيسي لنجوم الأولمبياد لتشجيع الشباب المصري على ممارسة مختلف الرياضات والألعاب وتحقيق المزيد من الانجازات الرياضية ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وأشاد ابو الفضل، بتهنئة الرئيس لأبطال مصر، قائلا "شكرا لكم يا ابطال واستعدوا لتقديم انجاز أكبر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة"، موضحا إنها تهنئة ذهبية من جانب زعيم مصر لأبنائه من الأبطال الذين رفعوا اسم الوطن عاليا في طوكيو وحازوا الميداليات المختلفة واعجاب العالم.

وتابع أن الرياضة في مصر وطوال السنوات الماضية تجد اهتماما رئاسيًا وحكوميا كبيرًا وهو ما يتضح في الكثير من الإنجازات في ميدانها.

وقد حضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، فضلاً عن كلٍ من السادة رؤساء الاتحادات المصرية للخماسي الحديث، والتايكوندو، والمصارعة، والكاراتيه.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس أشاد بما حققته البعثة الأولمبية من نتائج وحصيلة الميداليات وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، مؤكداً تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة وبذل الجهد وصولاً للهدف.