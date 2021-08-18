استشاري: جراحات السمنة آمنة حال إجرائها على يد فريق متخصص

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تكميم المعدة تعتبر عملية سهلة، وهناك إمكانية لإجراء عملية إصلاح لبعض جراحات السمنة التي لم تؤدي إلى النتيجة المطلوبة.

وأضاف "صبري"، خلال لقائه مع الإعلامي ممدوح الشناوي ، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن جراحات السمنة آمنة حال إجرائها على يد فريق متخصص، مشيرًا إلى أن هناك امكانية لإزالة المرارة لمريض السمنة أثناء إجراء عملية تكميم المعدة من خلال نفس المنظار، ونفس الفتحات، وفي نفس توقيت العملية.

وأوضح أن مريض السمنة يستطيع العودة للنشاط الطبيعي بعد يوم من إجراء العملية، مشيرا إلى أن عملية تكميم المعدة مناسبة لمريض السمنة الذي لا يتناول السكريات، أو المريض الذي يعاني من ارتجاع في المريء.