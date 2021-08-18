عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: جراحات السمنة آمنة حال إجرائها على يد فريق متخصص

السمنة
السمنة

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تكميم المعدة تعتبر عملية سهلة، وهناك إمكانية لإجراء عملية إصلاح لبعض جراحات السمنة التي لم تؤدي إلى النتيجة المطلوبة.

وأضاف "صبري"، خلال لقائه مع الإعلامي ممدوح الشناوي ، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن جراحات السمنة آمنة حال إجرائها على يد فريق متخصص، مشيرًا إلى أن هناك امكانية لإزالة المرارة لمريض السمنة أثناء إجراء عملية تكميم المعدة من خلال نفس المنظار، ونفس الفتحات، وفي نفس توقيت العملية.

وأوضح أن مريض السمنة يستطيع العودة للنشاط الطبيعي بعد يوم من إجراء العملية، مشيرا إلى أن عملية تكميم المعدة مناسبة لمريض السمنة الذي لا يتناول السكريات، أو المريض الذي يعاني من ارتجاع في المريء.

 

السمنة جراحات السمنة السكر صدى البلد البيه والهانم

ترشيحاتنا

تعديل قانون التحرش.. الرئيس السيسي يفتح الملفات الشائكة للمجتمع

أهم الأخبار.. رئيس المخابرات العامة فى فلسطين وإسرائيل ..ودواء يساهم فى خفض وفيات كورونا بـ 70%

تحطم مروحية عسكرية روسية

رئيس جامعة حلوان يكشف تفاصيل برنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي..فيديو

خبير: الهيدروجين الأخضر سيوفي كل متطلبات العالم من الطاقة

على طريقة رمضان صبحي .. بطاقة صفراء لـ لاعب البنك الأهلي بعد وقوفه على الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

بعد فوز البنك الاهلي بخماسية والإنتاج بثلاثية .. ترتيب الدوري المصري

"الأطباء" توجه الشكر إلى الفريق المعالج لـ ياسمين عبدالعزيز.. اعرف السبب| فيديو

تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامي وائل الإبراشي

الكويت.. مجلس الوزراء يتخذ قرارا عاجلا بشأن مصر

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا | خاص

ما حقيقة الحالة الصحية لـ عادل إمام.. وهل خضع للعزل الإجباري ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

بالصور.. ظهور مفاجئ لإبنة الرئيس الأفغاني الهارب.. ماذا قالت للعالم؟

فيديو

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ