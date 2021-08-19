سكان شارع الأقرع بغرب الأقصر يستغيثون من فوضى الباعة الجائلين

استغاث أهالي شارع الأقرع بأرمنت الحيط غرب الأقصر بجوار الجمعية الخيرية الإسلامية وقهوة ماضي، في رسالة بعث بها أحد السكان نيابة عنهم لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من الباعة الجائلين بما يؤدي إلى تكدس كبير للمواطنين، إضافة إلى انتشار القمامة بالشارع والحيوانات الضالة .

وقالت السيدة مني عبدالجواد احمد ، رئيس وحدة الشؤن الاجتماعية بالمريس ، في رسالتها: نعانى نحن سكان شارع الأقرع بأرمنت الحيط أرمنت غرب الأقصر بجوار الجمعية الخيرية الإسلامية وقهوة ماضي أرمنت الحيط شارع السوق من انتشار الباعة الجائلين الموجودين بشكل عشوائي واحتلوا قضبان السكة الحديد، وأقاموا فرشًا بشكل عشوائي وتسببوا في إغلاق المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية بشكل كامل، مع انتشار الضوضاء والكلمات الخارجة طوال الليل والنهار.

وأضافت : نحن نعيش في أسوأ حال بعد أن احتل العربجية والعربات الكارو والحمير الشارع أمام منازلنا، وهناك حالة من الفوضى المستمرة على مدار اليوم، ما ترتب عليه انتشار القمامة الناتجة عن السوق وتؤدى الى انتشار الروائح الكريهة، وتشويه منظر الشارع.. ونطالب بالتدخل لفضه ومنع الباعة من افتراش الطريق.



وأشارت إلى أنه تم تقديم بالعديد من الشكاوى ولم يستجب مجلس المدينة، وقال لنا الكلمة المتكررة دائما انتظروا إقامة السوق الحضاري، مطالبين إدارة الإشغالات وشرطة المرافق بالمحافظة بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الإشغالات باستمرار.

للتواصل مع الشاكي من خلال رقم:

٠١١١٣٣٤٠٤٩٦

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