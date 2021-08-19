زوجى حامل.. 60 رجلا يحمل ويضع مولودا طبيعيا في إستراليا سنويا..فيديو

عرضت سكاى نيوز تقريرا عن مئات “الأزواج من الرجال” الحوامل سنويا، يعيشون المخاض وأعراض الولادة بكل تفاصيلها، بل ويكررون الحمل مرتين أو ثلاثة.

وحسب التقرير المعروض عبر “سكاى نيوز”، فإن في إستراليا وحدها أكثر من 60 رجلا يحملون ويضعون مواليدهم سنويا.

وكشف التقرير أن الرجال الذين يحملون ولدوا فى الأصل فتيات، مثل شخص يدعى توماس أول رجل يثير ضجة عالمية بحمله، الذى ولد كفتاه فى البداية ومن ثم تحول إلى رجل عبر عدة عمليات أجراها ولكنه لم يتخلى عن الرحم والمبيض، وتجوز من مرة لا تنجب، وبحثا عن متبرع للتخصيب وبالفعل، وضع توماس مولود جديد.

وأكد التقرير،أن التطور العلمى والطبى، فتح الباب حول إمكانية زراعة الأرحام، داخل الذكور، بعد نجاح التجارب على النساء، ولكن أغلب من يلد من الرجال كان فى الأصل فتاة.

