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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضربة للمتغيبين.. حملة مفاجئة تُسقط 31 مخالفًا داخل وحدات طب الأسرة بجهينة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

في تحرك حاسم لضبط منظومة العمل بالقطاع الصحي، وجهت حملات رقابية مفاجئة بمركز جهينة بمحافظة سوهاج ضربة لحالات الغياب وترك العمل، بعدما أسفرت عن رصد 31 مخالفة داخل عدد من وحدات طب الأسرة، ليقرر رئيس المركز إحالة جميع المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محافظة سوهاج

وجاءت الحملات بتوجيهات من اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية على المنشآت الصحية، والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين، وعدم السماح بأي تقصير يؤثر على مستوى الرعاية الطبية المقدمة.

وقاد المتابعة علي لطفي، رئيس مركز ومدينة جهينة، من خلال لجان رقابية تابعة للوحدة المحلية لقرية عنيبس والوحدة المحلية لقرية جهينة الشرقية، حيث شملت الجولات المفاجئة وحدات طب الأسرة بمباني عنيبس، والحرافشة، والوحدة الشمالية بقرية جهينة الشرقية، لرصد مدى التزام الأطقم الطبية والإدارية بمواعيد العمل الرسمية.

وكشفت نتائج المرور عن وجود 31 حالة مخالفة تنوعت بين الغياب وترك العمل، حيث تم رصد 9 مخالفات داخل وحدة طب الأسرة بمباني عنيبس، بينها 4 حالات ترك عمل، فيما سجلت وحدة طب الأسرة بالحرافشة 15 مخالفة، من بينها 11 حالة ترك عمل، بينما تم رصد 7 حالات غياب داخل وحدة طب الأسرة الشمالية بقرية جهينة الشرقية.

وعقب الانتهاء من أعمال التفتيش، تم تحرير محاضر إثبات حالة بجميع المخالفات، وإعداد تقرير تفصيلي بالنتائج، تمهيدًا لإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين، في إطار تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وترسيخ الانضباط داخل المؤسسات الخدمية.

وأكد رئيس مركز ومدينة جهينة أن الحملات الرقابية ستتواصل بصورة دورية ومفاجئة على مختلف المصالح الحكومية والقطاعات الخدمية، لضمان انتظام العمل.

والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن أي تقصير أو إهمال لن يمر دون محاسبة، خاصة في القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، وعلى رأسها القطاع الصحي.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة محافظة سوهاج لإحكام الرقابة الميدانية، وتعزيز الانضباط داخل الوحدات الصحية، بما يضمن تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الأداء داخل مختلف المنشآت الصحية بالمحافظة.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج وحدة طب أسرة طب أسرة جهينة

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