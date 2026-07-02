استعدادات مكثفة.. طلاب الثانوية العامة بسوهاج على موعد مع امتحاني الجغرافيا والكيمياء

تستعد، خلال دقائق قليلة، لجان الثانوية العامة بمحافظة سوهاج لاستقبال آلاف الطلاب والطالبات لأداء امتحاني الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، وسط حالة من الترقب والهدوء، وآمال كبيرة في تقديم أداء جيد خلال أحد أهم أيام ماراثون الثانوية العامة.

ويؤدي نحو 37 ألفًا و700 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة داخل 87 لجنة موزعة على مختلف مراكز ومدن محافظة سوهاج، وسط متابعة مستمرة من القيادات التعليمية والتنفيذية، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

وتحظى مادتا الكيمياء والجغرافيا بأهمية كبيرة لدى طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، نظرًا لتأثيرهما المباشر في المجموع الكلي، وهو ما جعل الطلاب يحرصون على المراجعة حتى اللحظات الأخيرة قبل دخول اللجان، في الوقت الذي سادت فيه حالة من التفاؤل والثقة بين الكثير منهم.

وكانت محافظة سوهاج قد رفعت درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الذي شدد على مراجعة جاهزية جميع اللجان، والتأكد من انتظام أعمال الكهرباء والإنارة، وتشغيل المراوح ووسائل التهوية، وتوفير مياه الشرب، مع التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

كما كثفت الوحدات المحلية حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، ومنعت تواجد الباعة الجائلين، مع تنظيم الحركة المرورية لتيسير وصول الطلاب والملاحظين إلى اللجان في سهولة ويسر، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية، متابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، ورصد أي ملاحظات أو معوقات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن خروج الامتحانات في أجواء يسودها الانضباط والشفافية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.