هيئة الأرصاد تعلن موعد انتهاء فصل الصيف

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد بـ هيئة الأرصاد، إن ما نشهده الآن في هذه الأيام هو انخفاض في درجات الحرارة وبشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن وقت الظهيرة مازال حاراً ولا ينصح الخروج في ذلك التوقيت.

وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن القاهرة كانت تسجل 45 درجة مئوية في درجات الحرارة، أما حالياً تسجل ما بين 35 إلى 34 درجة مئوية، مؤكدة على الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

ونوهت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد بـ هيئة الأرصاد، أن نسبة الرطوبة عالية، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بـ الارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن القاهرة تتمتع اليوم بـ طقس حار صباحاً، وفي الوجه البحري ، وشمال الصعيد وجنوب البلاد أيضاً.

وتابعت إيمان شاكر، أن درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية تكون أقل من درجات الحرارة المتوقعة على الوجه البحري، مشيرة إلى أن نسبة الرطوبة عالية حيث تتراوح ما بين 80% إلى 85%.

وكشفت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد، عن موعد انتهاء فصل الصيف قائلاً: "22 من شهر سبتمبر".